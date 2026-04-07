Camioneros cumplen segundo día de manifestaciones y exigen aumento en la tarifa del flete en Vaquería

Los manifestantes se concentran en el acceso a la ciudad de Vaquería, sobre la ruta PY13. En el lugar, retienen de manera momentánea a camiones graneleros y otros vehículos de gran porte que circulan por la zona. Por el momento, no se realiza cierre total de la ruta, aunque la medida genera demoras en el tránsito.

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Los camioneros señalaron que actualmente las empresas pagan entre G. 90 y G. 105 por tonelada y kilómetro recorrido, monto que —afirman— ya no compensa el costo operativo debido al incremento sostenido en los precios de combustibles. En ese sentido, indicaron que el precio ideal debería situarse entre G. 130 y G. 150 por tonelada y kilómetro, lo que les permitiría obtener una mínima rentabilidad para continuar en el rubro.

Uno de los representantes del sector, Rubén Cardozo, explicó que actualmente resulta insostenible seguir trabajando debido a las pérdidas que vienen acumulando. Advirtieron, además, que las medidas de fuerza continuarán mientras el Gobierno no garantice un reajuste en las tarifas del flete.

Durante la jornada, incluso, dos camiones de gran porte provenientes de Brasil, que transportaban vehículos hacia el país, fueron retenidos momentáneamente por los manifestantes.

Uno de los conductores, el brasileño Leandro Oliveira, indicó que accedieron a la medida por temor a posibles represalias contra sus vehículos.

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El subjefe de la Comisaría 20 del distrito de Vaquería, suboficial principal Elvio López, informó que hasta el momento no se registran incidentes y que existe buena comunicación con los manifestantes. Explicó que los camioneros retienen únicamente por algunos minutos a los conductores que aceptan adherirse a la protesta, para luego permitirles continuar su trayecto.

Finalmente, el jefe policial señaló que también se registran concentraciones de camioneros en los distritos de Caaguazú y Juan Manuel Frutos, todos con el mismo reclamo. Resaltó que ahora no hubo reporte de hechos de violencia ni cierres de rutas en el departamento.