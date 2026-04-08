Funcionarias del Hogar de Ancianos de Ayolas recurrirán al Ministerio de Trabajo ante 14 meses de sueldos impagos

Una trabajadora del Hogar de Ancianos, quien solicitó mantener en reserva su identidad por temor a represalias, manifestó que, tras el incumplimiento de reiteradas promesas de desembolso de G. 60.000.000 en concepto de aporte por parte de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), las funcionarias decidieron tomar medidas. Indicó que los fondos debían ser destinados al pago parcial de salarios atrasados y al funcionamiento del hogar, sin embargo, la situación no se regularizó.

Ante este escenario, mantuvieron una reunión interna para analizar alternativas. Finalmente, resolvieron acudir al Ministerio de Trabajo para solicitar su intervención.

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“Es muy difícil la situación que nos toca vivir; nosotras también tenemos una familia que sostener. La mayoría de las que estamos acá no tenemos otros ingresos económicos. No se observa que exista voluntad política desde la administración del Hogar para subsanar esta delicada y dolorosa situación. A diario debemos afrontar gastos básicos sin contar con un salario. Esto genera angustia entre todas las compañeras. A pesar de todo, seguimos cumpliendo con nuestras labores. Los abuelitos dependen de nuestra atención constante”, expresó la funcionaria.

A principios de marzo pasado, durante la presencia de la ministra de Salud, María Teresa Barán, en Ayolas, el consejero de Yacyretá, Michel Flores, anunció que la EBY realizaría una transferencia de G. 60.000.000 para el funcionamiento del hogar. De acuerdo con información que se maneja, todavía se aguarda que el director paraguayo de la EBY, Luis Benítez, firme el cheque.

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Esta situación retrasa la llegada de recursos fundamentales. Mientras tanto, las necesidades en el hogar continúan.

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Mencionó que la situación del Hogar de Ancianos no es sencilla porque no forma parte del Ministerio de Salud Pública. Existe una promesa de que podrían pasar a integrar la cartera sanitaria, pero hasta ahora no se ha concretado. Tampoco forman parte del funcionariado de Yacyretá.

En la actualidad, la operatividad de la residencia depende exclusivamente del aporte de la EBY. Hoy en día no existe un convenio vigente entre ambas instituciones. Se aguarda la firma de un acuerdo entre la Gobernación de Misiones y la EBY para que las transferencias de recursos sean más frecuentes.

Intentamos comunicarnos con el administrador del Hogar, el concejal municipal Víctor Espíndola (ANR – HC), pero no respondió nuestras llamadas ni mensajes telefónicos.

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