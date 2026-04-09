Jurado de Enjuiciamiento define líneas de investigación en el caso Hernán Rivas

El actuario del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), César Quintana, puso a conocimiento de los integrantes del órgano las publicaciones periodísticas sobre el senador colorado Hernán David Rivas Romás, relacionado a su sobreseimiento definitivo en su caso por su supuesto título falso de abogado.

En la sesión ordinaria de este jueves estuvieron presentes la Dra. Alicia Pucheta (presidenta), el ministro de la Corte Manuel Ramírez Candia (vicepresidente 1°) y el diputado Diego Candia; por medios telemáticos participaron el ministro de la Corte César Garay Zuccolillo (vicepresidente 2°) y el senador Mario Varela.

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En tal sentido se estableció para el 7 de mayo de 2026, la fecha para que el Jurado pueda activar su facultad oficiosa. Si en los próximos 20 días las cámaras de Senadores y Diputados, la Defensoría del Pueblo y/o la Fiscalía General del Estado presentan acusación, el órgano decidirá si inicia una investigación preliminar o un enjuiciamiento contra los actores del caso.

Luego los ministros de la Corte y vicepresidentes del JEM, César Antonio Garay Zuccolillo y Manuel Ramírez Candia, en este orden, plantearon que se establezcan dos líneas investigativas respecto al caso que involucra al senador colorado Hernán Rivas en cuanto a su proceso penal por su presunto título falso de abogado.

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JEM buscará tener contexto del caso Hernán Rivas

El ministro de la Corte César Garay manifestó en su intervención “el clamor de la ciudadanía de bien es establecer las responsabilidades que por ley correspondan”, con relación al proceso penal al senador Hernán Rivas, que al final fue sobreseido definitivamente por prescripción del hecho acusado de producción de documentos de contenido falso.

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En cuanto a la actuación oficiosa del JEM, para la cual estará habilitada el 7 de mayo, Garay planteó “debemos bifurcar en dos sentidos o en dos direcciones para al final, encontrarse ambas como en el norte magnético de la brújula”. Esto en referencia a tener el contexto jurídico completo del caso a fin de unificarlo posteriormente.

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En cuanto a la prescripción del hecho acusado, declarado en mayoría por un Tribunal de Apelación, Garay indicó “ahí se tiene que escudriñar totalmente quién o quiénes tuvieron el caso, el expediente, el proceso, sin ningún tipo de actividad lamentable”.

“Y, por el otro lado, establecer, obviamente, si el fallo que se dictó en mayoría, no por unanimidad, repito, en mayoría, con disidencia de un magistrado antiguo y reconocido por sus prácticas forense y sus conocimientos, si ese fallo vulnera o no el sistema jurídico de la República”, expresó el ministro de la Corte César Garay.

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Por último, Garay emitió lo siguiente: “Hago esta reflexión enteramente jurídica para que demos el trámite que prevé la ley y que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados pueda avocarse de lleno al conocimiento jurídico de lo que sucedió”, a fin de que el 7 de mayo se tomé una decisión sobre la acción que llevará adelante respecto al caso del senador Hernán Rivas.

A su turno, el ministro Manuel Ramírez, dijo: “En este expediente hay que analizar dos cuestiones; primero, la actuación de todos quienes intervinieron en la tramitación de la causa para determinar si hubo o no alguna negligencia dilatoria por parte de los jueces o fiscales y, en segundo lugar, proceder al análisis de la decisión del tribunal, que fue en mayoría”.

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Hernán Rivas fue “juez de jueces” sin ser abogado, según la Fiscalía

En la acusación del Ministerio Público, presentada por las fiscalas Patricia Sánchez y Luz Guerrero, se menciona que el hoy senador Hernán David Rivas Román (HC-ANR) habría cursado la carrera de Derecho en la Universidad Sudamericana, entre los años 2010 y 2015, mientras que en 2016 presentó su tesis de conclusión, sobre la cual también existen dudas.

Hernán Rivas posteriormente contó con un certificado de estudios con fecha del 12 de mayo de 2018 y un título que le otorgaba el grado académico de abogado, expedido el 6 de marzo de 2020 y registrado en el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) el 9 de junio de 2020. Ambos documentos fueron expedidos por la citada la alta casa de estudios, según los datos de la Fiscalía.

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La Fiscalía identificó usos del certificado de estudios y título de contenido supuestamente falso, por parte de Hernán Rivas; el primero cuando los remitió al MEC para su registro y luego para, ocupar un lugar en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), tras ser designado el 3 de julio de 2020 por la Cámara de Diputados como su representante ante el órgano.

Es así que para el Ministerio Público, Hernán Rivas “realizó todas las conductas idóneas para obtener y blindar el título que obtuvo, contra cualquier cuestionamiento; consiguiendo el respaldo académico para llegar en el año 2020 al puesto de miembro del JEM en representación de la Honorable Cámara de Diputados, que luego de haber obtenido la mayoría de votos, dicha Cámara dictó las Resoluciones N° 2535 del 2 de junio de 2021 y 2571 del 9 de junio de 2021 que le otorgó legalmente al hoy acusado el derecho de ocupar uno de los cargos de mayor relevancia jurídica de nuestro país, constituyéndose en juez de jueces”.

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Cabe señalar que Hernán Rivas fue electo como presidente del JEM, el 10 de julio de 2023. Permaneció en el cargo hasta el 2 de agosto de 2023, luego de que se cuestionaran sus declaraciones juradas de bienes por supuestas inconsistencias y también, su título de abogado.

El entonces presidente del JEM, Enrique Bacchetta, remitió el 4 de setiembre de 2020 a la Cámara de Diputados un pedido de designación de otro representante, ante las dudas sobre el título de Hernán Rivas.