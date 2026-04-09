Camioneros anuncian un nuevo viaje a Asunción para destrabar conflicto de fletes

Existe la posibilidad de concretar una reunión alrededor de las 13:00 con el titular de la Dirección Nacional de Transporte (Dinatran), Luis Fernando González Ocampos, con el objetivo de abordar la problemática que afecta al sector transportista, explicaron líderes de los camioneros.

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Desde el gremio señalaron que cientos de camiones permanecieron sin operar durante toda la semana debido a que la actividad se volvió insostenible, lo que generó importantes pérdidas económicas para los propietarios de unidades de gran porte.

Afirmaron que la semana ya está prácticamente perdida y advirtieron que, en caso de no llegar a un acuerdo con las autoridades, se encuentran analizando agudizar la medida de fuerza.

Cuestionan tarifas y exigen control

Los camioneros denunciaron que actualmente las transportadoras y empresas multinacionales están pagando en promedio unos G. 64 por kilo transportado, sin considerar el kilometraje real recorrido, lo que —según sostienen— perjudica gravemente al sector.

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En ese contexto, exigen al Gobierno Nacional la implementación de mecanismos de control que permitan reajustar el precio del flete en proporción al incremento del combustible, a fin de garantizar condiciones justas para los trabajadores del transporte.

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La movilización continúa en distintos puntos estratégicos del departamento de Caaguazú, mientras el sector aguarda una respuesta que permita destrabar el conflicto.