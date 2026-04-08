Camioneros no fueron recibidos por el titular de la Dinatran, pero anuncian audiencia para el viernes

Tras el fracaso de la audiencia con el director de la Dinatran, Luis Fernando González Ocampos, se reunieron los líderes de los camioneros y, tras insistir con el pedido formal de diálogo, consiguieron una cita para este viernes con el funcionario, aunque no precisaron la hora exacta.

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Uno de los voceros del sector, Ever Martínez, ratificó que la medida de fuerza continuará durante toda la semana y advirtió que, de no obtener una respuesta favorable en la reunión del viernes, se analizará la posibilidad de endurecer las protestas. El dirigente insistió en que el paro seguirá vigente hasta que se concrete un reajuste en el precio del flete, acorde al incremento sostenido del costo del combustible, principal factor que —según el gremio— está generando pérdidas en el sector.

Señaló que el último reajuste del flete se realizó el 21 de abril de 2025, mientras que el precio del combustible aumentó cerca de G. 2.500 por litro, lo que genera importantes pérdidas para los transportistas.

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Actualmente perciben entre G. 90 y G. 105 por tonelada/kilómetro recorrido (por ejemplo, G. 105 por 33,5 toneladas de carga da G. 3.517,5, multiplicado por 300 kilómetros recorridos equivale a G. 1.055.250), monto que ya no cubre los costos operativos.

En ese sentido, el sector exige que la tarifa sea elevada a un rango de entre G. 130 y G. 150 por tonelada/kilómetro, en proporción al incremento del diésel.

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Medida de fuerza continúa sin cambios

Mientras tanto, el paro de camioneros se mantiene sin modificaciones en el departamento de Caaguazú, donde ya suman varios días de movilización en puntos estratégicos como el kilómetro 175 de la ruta PY02.

Las concentraciones se registran principalmente en la ciudad de Caaguazú, así como en los distritos de Vaquería y Juan Manuel Frutos, donde el sector busca aumentar la presión sobre el Gobierno para lograr un acuerdo.