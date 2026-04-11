PJ habilita comparecencia digital en juzgados buscando descomprimir sistema penal

A propuesta de la ministra María Carolina Llanes, encargada de la Oficina Técnica Penal, el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aprobó la acordada que dispone la implementación paulatina, conforme los ajustes presupuestarios, del Sistema de Comparecencia Digital en el Fuero Penal, mediante la utilización de dispositivos biométricos en reemplazo del registro de firmas de imputados, acusados y condenados,

La acordada aprobada en la última sesión plenaria del máximo tribunal establece que el procedimiento papel seguirá siendo aplicado como alternativa en caso cualquier eventualidad que se presente con el sistema informático, y dispone que la comparecencia sea registrada en el sistema de gestión jurisdiccional como una actuación.

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El tercer artículo establece que el sistema sea aplicado en los Juzgados Penales de Garantías, Sentencia y de Ejecución de todas las Circunscripciones Judiciales del país, iniciando como plan piloto en Capital y Central, y una vez probado y ajustado el sistema, y conforme al cronograma y condiciones técnicas.

Asimismo la acordada dispone que la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones adopte las medidas necesarias para la implementación, funcionamiento y soporte técnico del sistema de comparecencia digital.

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Sistema digital cruzará información con la Policía

La acordada fue aprobada por la Corte Suprema de Justicia, en atención a la problemática expuesta por los jueces de ejecución penal en relación a las comparecencias para firma, que suelen realizarse entre el 1 y 10 de cada mes, en las secretarias penales de todos los juzgados del país, lo que genera una afluencia significativa de justiciables que comparecen en la ventanilla de las secretarias.

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En es sentido se tuvo en cuenta que la modalidad presencial de los comparecientes genera la aglutinación de personas en los periodos de comparecencia ante los juzgados y, consecuentemente, el flujo de personas que ingresan o circulan en el interior de los edificios del Poder Judicial; y el impacto negativo en la ecología que se da con la utilización de los recursos para los registros en formato papel.

Al respecto, la implementación del sistema digital pretende optimizar el registro de comparecencias de los imputados y condenados, garantizando la fiel ejecución de las disposiciones judiciales, especialmente las medidas (reglas de conducta) de coerción que obligan a las personas que soportan una causa penal a presentarse periódicamente ante las autoridades.

Otro aspecto relevante es que la comparecencia digital permitirá un cruce con la base de datos de la Policía Nacional, mediante la utilización de dispositivos lectores de huellas dactilares y cámaras, sistema que permite eliminar cualquier posibilidad de suplantación de identidad o errores en el registro de los imputados y/o condenados.

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Comparecencia digital descomprimirá juzgados

Con el sistema actual los juzgados penales destinan recursos humanos, que en muchos casos son escasos, para la atención y búsqueda de expedientes o cuadernos habilitados para la firma, lo cual ocasiona un retardo en otras labores como la elaboración de resoluciones judiciales, ya que los funcionarios dedican un tiempo importante para las comparecencias y firmas, circunstancia que fundamenta la implementación del sistema de comparecencia digital.

Por ese motivo desde la Oficina Técnica Penal, que está a cargo de la ministra María Carolina Llanes, vieron la necesidad de implementar un nuevo sistema de comparecencias y firmas mediante el uso de herramientas tecnológicas, como los relojes marcadores biométricos que serán habilitados en todas las circunscripciones judiciales del país, para todos los fueros, garantías, sentencia y ejecución.

La digitalización de las comparecencias surge desde la mirada constitucional de la reinserción social, en la que se adecua la utilización de la tecnología con la realidad práctica de reforzar las posibilidades de las personas condenadas con libertad vigilada o procesadas, puedan presentarse a registrar su comparecencia en horarios flexibles sin que obstaculice el cumplimiento de las responsabilidades laborales asumidas.

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En ese sentido Llanes resaltó que la aplicación del sistema digital evitará y reducirá el tiempo de espera de los procesados y condenados, que implica los controles manuales en formato papel, que actualmente ralentizan los procedimientos ante los juzgados penales.