Patólogos y citólogos preocupados por habilitación de nuevas carreras de Medicina

En un comunicado, la Sociedad Paraguaya de Patología y Citología expresó su “preocupación” por la habilitación de nuevas carreras universitarias de Medicina por parte del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) tras la aprobación de una resolución que permite crear nuevas carreras de esa disciplina de forma temporal sin campos de práctica.

“La formación médica requiere condiciones académicas y asistenciales plenamente garantizadas desde su inicio”, reza el comunicado.

“La implementación de esquemas bajo condiciones incompletas resulta incompatible con estándares internacionales y con los principios de calidad en educación médica”, agrega.

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La Sociedad de Patología cuestiona también que no se haya consultado a “referentes académicos y sociedades científicas” antes de la toma de decisiones.

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Críticas de médicos y Aneaes

En líneas similares se manifestaron gremios como el Círculo Paraguayo de Médicos o la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes).

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Este último organismo ha denunciado la posibilidad de que la habilitación de nuevas carreras bajo las condiciones que establece la cuestionada resolución podría impactar negativamente en la formación académica y en la seguridad de los servicios profesionales derivados de las carreras.