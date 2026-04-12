“Es una estafa, venden humo”: embajador de Brasil advierte a senadora sobre carreras de Medicina

Durante su intervención en la última sesión, la senadora colorada disidente Blanca Ovelar -exministra de Educación en el gobierno de Nicanor Duarte Frutos- reveló una conversación reciente con el embajador brasileño José Antonio Marcondes.

“Me dijo: señora senadora, esto es una estafa; en Brasil decimos que venden humo”, relató.

La legisladora expresó su “vergüenza” por la situación y advirtió que el problema ya trasciende fronteras, afectando la reputación de la formación médica paraguaya.

Proliferación sin control y riesgo para la calidad

Ovelar cuestionó el crecimiento desmedido de carreras de Medicina, señalando que responde más a intereses económicos que a una planificación educativa seria.

Según expuso, en 2025 había más de 45.000 estudiantes de Medicina en Paraguay, pero apenas unos 2.450 en universidades públicas.

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Además, citó casos de universidades privadas que llegan a inscribir hasta 800 alumnos en un solo año. Este caso ocurrió en Ciudad del Este.

La senadora advirtió que:

No existen suficientes hospitales, docentes ni infraestructura.

El modelo educativo por horas cátedra es incompatible con la formación por competencias.

Se prioriza el lucro sobre la calidad académica.

“Busquemos otros rubros, pero no engañemos con la formación médica”, enfatizó.

Preocupación en la academia y riesgo para el prestigio

Referentes de la academia médica -según Ovelar- alertan que el prestigio construido durante un siglo podría derrumbarse en menos de una década.

La legisladora incluso mencionó situaciones críticas en la formación práctica, como la sobrecarga de estudiantes en hospitales y la falta de condiciones adecuadas para el aprendizaje y el respeto a los pacientes.

En su discurso, Ovelar también respondió al embajador paraguayo en los Estados Unidos y senador con permiso, Gustavo Leite, cuestionando la idea de abrir indiscriminadamente el mercado educativo.

Recordó que ya se había planteado suspender por cinco años la creación de nuevas facultades de Medicina, propuesta que fue rechazada en el Senado.

El Senado exige informes al CONES

Tras la preocupación planteada -y luego de que el tema fuera abordado en la mesa directiva días antes-, el pleno aprobó un pedido de informes ampliado al CONES, presidido por José Duarte Penayo.

La resolución solicita datos clave como:

Listado de universidades y sedes habilitadas

Cupos autorizados vs. matrícula real

Infraestructura, hospitales escuela y convenios

Cantidad de alumnos por docente

Supervisión y posibles sanciones

El organismo deberá responder en un plazo de 15 días.

“Tenemos responsabilidad política”

En el cierre de su intervención, Ovelar lanzó un mensaje directo a sus colegas: “Tenemos responsabilidad política en este tema y es fundamental que lo asumamos”.

La senadora insistió en que el problema no es individual sino estructural, derivado de decisiones institucionales que ahora deben ser revisadas.