Avenida Artigas, castigada por baches y lejos del “corredor verde” prometido por el MOPC

La avenida José Gervasio Artigas, posiblemente una de las arterias más transitadas de Asunción, muestra un aspecto decadente hace años. La capa asfáltica presenta irregularidades a lo largo del tramo por la acumulación de agua, una situación que empeora con cada lluvia, como la última que se registró días atrás.

En algunos puntos la avenida incluso está rota y para evitar que se generen accidentes, se colocan improvisadas señalizaciones usando cajas u otros elementos.

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Manejar por esta avenida es toda una odisea para los conductores que deben encontrar la manera de golpear sus vehículos lo menos posible, mientras lidian con el infernal tráfico que se origina al no poder circular con normalidad. La zona tampoco es amigable para los peatones que deben cruzar el tramo o circular por sus veredas.

“Parece que nunca se va a solucionar, hace mucho tiempo que está en esta situación”, se quejó un automovilista.

“Que se pongan las pilas porque todos somos contribuyentes, estamos al día y ellos no se ponen las pilas, esa es la verdad (…) el día a día es esto, se golpea todo el vehículo y ellos no reponen nada, nosotros somos los lastimados acá”, añadió otro.

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El relato de esta situación es repetitivo, pero evidentemente necesario porque, al parecer, los responsables de brindar una solución no reaccionan ante el reclamo sucesivo de los ciudadanos que en lugar de disfrutar de la capital de su país, la padecen.

“Corredor verde”, un plan de revitalización a largo plazo

El Ministerio de Obras Públicas tiene un compromiso con la Municipalidad de Asunción para compensarla por la cesión del terreno para las obras del Corredor Vial Botánico. Ese compromiso -firmado ya en 2017- incluye la revitalización de la avenida Artigas, que según el anuncio de la misma cartera, se concretará recién en 2028, es decir, más de 10 años después.

A finales de 2025, la ministra Claudia Centurión encabezó la presentación del proyecto de renovación de la avenida, que según anunció, pasará a convertirse en el “Corredor Verde por excelencia de Asunción” en una intervención que irá desde el Jardín Botánico hasta el Parque Bernardino Caballero.

En la ocasión, Centurión dijo que el proyecto ya fue presentado al Ministerio de Economía para recibir las autorizaciones correspondientes y que será financiado bajo la Ley Nº 5.074, conocida como “Llave en Mano”.

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