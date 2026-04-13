Celebrarán este martes el Día del Vori Vori en Turista Róga de Encarnación

Este martes 14 se celebrará el “Vori vori Ára” en la ciudad de Encarnación, donde ofrecerán una degustación de la mejor sopa del mundo. Se trata de una propuesta de la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur), que invita a celebrar la fecha en que fue considerada en el primer lugar por la guía gastronómica Taste Atlas.

Se desarrollará desde las 11:00 en la sede de Turista Róga, sitio ubicado en la avenida Costanera Padre Bolik y ruta PY01, en la capital del departamento de Itapúa.

La actividad pretende fomentar el turismo a través de la exquisita gastronomía tradicional, que atrae el interés de expertos en la materia.

El evento también se desarrollará en Asunción, Ciudad del Este, San Bernardino, Pedro Juan Caballero y Villarrica.

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Reconocimiento al vori vori

El vori vori fue considerado como el mejor plato del mundo en 2025 y para 2026 por la guía Taste Atlas. Taste Atlas es una enciclopedia gastronómica en línea y mapa interactivo de platos tradicionales, ingredientes locales y restaurantes auténticos de todo el mundo. Fundada en 2018 por el croata Matija Babic, cataloga miles de comidas y bebidas, y es conocida por sus rankings de cocina internacional basados en reseñas de usuarios.

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La reseña del sitio destaca: “El vori vori es una sopa paraguaya elaborada con pequeñas bolas de harina de maíz y queso cocinadas en un caldo que suele incluir pollo, verduras y hierbas. Es un plato básico tanto en las zonas rurales como urbanas del país. Su origen se remonta al uso tradicional del maíz y las aves de corral en la cocina guaraní y, posteriormente, a prácticas culinarias mixtas documentadas en registros domésticos y relatos regionales de los siglos XVIII y XIX, donde se elaboraban masas a base de maíz para formar albóndigas densas y así aprovechar al máximo los ingredientes durante épocas de escasez”.

En 2017, junto al locro y al jopara, fueron nombrados por Dinapi y la Secretaría Nacional de Cultura como Patrimonio Cultural Gastronómico del Paraguay, con el objetivo de salvaguardar estas comidas típicas infaltables en los hogares paraguayos como parte de la identidad cultural del Paraguay.

Por otra parte, la Junta Municipal de Asunción declaró este plato como Patrimonio Cultural Gastronómico del Paraguay y declaró el 14 de abril como Día del Vori Vori, fecha de su reconocimiento a nivel mundial como uno de los platos más deliciosos del mundo.

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El vori vori

El vori vori es un plato tradicional de la gastronomía paraguaya que consiste en un caldo denso y nutritivo, reconocido internacionalmente como una de las mejores sopas del mundo. Su nombre proviene del guaraní y hace referencia a las pequeñas bolitas de masa a base de maíz, que son el ingrediente principal del plato.

Para prepararlo, se comienza sellando piezas de pollo o gallina casera en una olla con un poco de aceite. Luego se agregan verduras picadas como cebolla, locote, zanahoria y tomate, sofocándolas hasta que estén tiernas. Se añade abundante agua caliente o caldo y se deja cocinar a fuego medio hasta que la carne esté bien cocida.

Mientras el caldo hierve, se preparan las bolitas. En un recipiente se mezcla harina de maíz con queso Paraguay desmenuzado, un poco de grasa o aceite, y se humedece la preparación con cucharadas del propio caldo caliente hasta obtener una masa que no se pegue a las manos. Con las palmas de las manos se forman esferas pequeñas.

Finalmente, se echan las bolitas o “vori”, una a una, en el caldo hirviendo y se cocinan por unos 10 a 15 minutos; el indicio de que están listas es cuando comienzan a flotar en la superficie.