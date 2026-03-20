LaMafiaManda: Orlando Arévalo suspende por segunda vez diligencia judicial

Para hoy a las 9:30 fue citado el exlegislador cartista Orlando Gabriel Arévalo Zielanko, a fin de llevar a cabo su audiencia de imposición de medidas ante el juez penal de garantías Especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú, en el marco del caso denominado #LaMafiaManda, investigación de ABC que expuso chats del diputado fallecido Eulalio “Lalo” Gomes con varias personas, entre ellas Arévalo.

La diligencia judicial finalmente no se llevó a cabo, debido a que el abogado Guillermo Duarte Cacavelos, quien ejerce la defensa de Orlando Arévalo, debía asistir a un juicio oral y público que había sido programado con anterioridad a la audiencia de imposición de medidas.

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El magistrado ante quien se tramita la imputación contra Orlando Arévalo por supuesto cohecho pasivo agravado (coima), deberá fijar una nueva fecha para intentar realizar la audiencia y convocar a la misma al ex diputado.

Los fiscales Francisco Cabrera, Verónica Valdez y Luis Piñánez imputaron por presunto cohecho pasivo agravado (coima) al exdiputado (ANR-HC) y expresidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) Orlando Gabriel Arévalo Zielanko, en calidad de autor, y a Guido Javier Díaz Domínguez, en calidad de cómplice, como derivación de los chats filtrados del diputado fallecido Eulalio “Lalo” Gomes, en la investigación #LaMafiaManda.

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Medidas para supuesto colaborador de Lalo Gomes

Para el otro imputado Guido Javier Díaz Domínguez, quien colaboraba con las operaciones financieras del diputado Eulalio “Lalo” Gomes, el juez Humberto Otazú sí pudo llevar a cabo la audiencia de imposición de medidas.

El magistrado dictó para el mismo la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva; además, dispuso la prohibición de cambiar de número telefónico, de comunicarse por cualquier medio con el co-imputado Orlando Arévalo y de salir del país, además de la obligación de residir en el mismo lugar y comparecer ante el juzgado de forma mensual.

A modo de garantizar su sometimiento al proceso penal, el juez admitió la fianza personal de Elisa del Rocío Fernández School hasta cubrir la suma de G. 300.000.000.

Arévalo cuestionó a la justicia y habla de venganza

Al ser consultado sobre la imputación fiscal en su contra, el exdiputado Orlando Arévalo expresó que tras la muerte del diputado Eulalio “Lalo” Gomes, la bancada de Honor Colorado (HC) que lo designó a él como vocero “iba a presentar una denuncia contra los magistrados intervinientes, el juez Osmar Legal y los fiscales (Osmar Segovia, Ingrid Cubilla y Elva Cáceres)”.

“Casualmente Osmar Legal es quien hace la comunicación en contra mía, tiempo después de que al exdiputado lo asesinan, el 19 de agosto, y según la ficha técnica de la extracción que obra en el cuaderno fiscal, el 20 de agosto ya se hizo la primera apertura del teléfono; el 22 de agosto la extracción completa de datos, pero el 20 de diciembre Osmar Legal entregó lacrado los teléfonos a los peritos para la extracción”, resaltó Arévalo.

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Añadió “¿qué pasó en el lapso de tres meses? ¿se borraron mensajes? ¿se hizo un collage?” y luego agregó Arévalo que esos mensajes, en base a los cuales lo imputaron, “se extrajeron de manera ilegal y nos dan la duda sobre el contenido de esos datos” porque “después (el juez Osmar Legal) hace un simulacro de entrega”.

¿Qué hay de verdad en esta historia? Orlando Arévalo fue el fusible que tuvo que reventar”, enfatizó al respecto.

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Posteriormente Arévalo disparó contra otras personas que figuran en los chats del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes Batista. Entre estas el actual vicepresidente Pedro Hércules Lorenzo Alliana Rodríguez. “Si nos fijamos en esos chats, hay gente que hizo tráfico de influencias respecto a la Contraloría, ustedes saben mejor que yo, el numero dos del ejecutivo es mencionado en esos chats y nadie hizo nada”, citó.

“El Ministerio Público presenta imputación, los fiscales no mencionan el beneficio otorgado, no se menciona la persona beneficiada, se presentó porque había que hacer ruido”, expresó Arévalo al tiempo de negar que hizo algún favor al fallecido Eulalio “Lalo” Gomes y que en su momento votó por la sanción de la fiscala, aludiendo a Stella Mary Cano.

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Posteriormente manifestó que se trata de “una venganza política porque fui el diputado más votado por central”.

Así también “tiroteó” contra el ex senador colorado Juan Carlos “Calé” Galaverna. “¿Por qué no sale Calé a indignarse por el colega Erico Galeano? ¿qué pasa con este en este país? ¿vamos a seguir dejándonos gobernar por los Calés y decir quién es bueno y quién es malo?

Al ser consultado del porqué citó a Calé, Arévalo respondió que fue él quien dijo que tenía que dejar el cargo tras su imputación.

Vínculos entre Arévalo y Lalo, según Fiscalía

La imputación fiscal señala que el 8 de septiembre de 2023, Orlando Arévalo, entonces titular del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, habría pedido -vía mensajes de WhatsApp- al entonces diputado colorado Eulalio “Lalo” Gomes, el endoso de tres cheques por valor de G. 202.000.000, como garantía para acceder a un crédito, en contraprestación de un pedido de ayuda hecho por el legislador, consistente en ayudar a una persona que entonces estaba enjuiciada por el órgano.

Según los chats publicados en el marco de la investigación #LaMafiaManda, resaltados ahora en la imputación fiscal, una vez establecidas las condiciones, Eulalio Gomes le compartió a Orlando Arévalo el contacto de Guido Díaz, indicándole que él le ayudaría con el otorgamiento del crédito y que le saldría de garante.

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En otro momento, Lalo Gomes le consultó a Arévalo si ya conversó con Guido Díaz, a lo que Arévalo le dijo que no le estaba respondiendo. Luego de esto, Gomes le pidió al entonces titular del JEM que le envíe fotos de los cheques. Es así que Arévalo remitió imágenes de tres cheques a la vista del Banco Nacional de Fomento (BNF), uno por G. 160.000.000; otro por G. 21.000.000 y el último de G. 21.000.000, totalizando la suma de G. 202.000.000.

El lunes 11 de septiembre de 2023, a las 7:48, Guido Díaz le escribió a Eulalio Gomes consultándole si le podía llevar los cheques; a las 10:35, Gomes le consultó a Orlando Arévalo sobre los cheques que debía firmar a lo que le responde que tiene Guido Díaz; y a las 11:12, Gomes envió las fotos de los cheques ya firmados con el endoso.

Lalo pidió a Arévalo por fiscala Cano

El Ministerio Público relata en la imputación que ese mismo 11 de septiembre, Eulalio “Lalo” Gomes se comunicó con Orlando Arévalo y le solicitó que le reciba a la fiscala Stella Mary Cano, a lo que Arévalo le indicó que la recibiría a las 19:00, en su casa, en la ciudad de Lambaré. La agente fiscal estaba enjuiciada entonces y el 12 de ese mes se trataba su caso.

Mientras Eulalio “Lalo” Gomes intercedía por Stella Mary Cano, Guido Díaz le avisó que el dinero ya había sido depositado en la cuenta de Orlando Arévalo, resalta parte del acta de imputación presentada por los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción Francisco Cabrera, Verónica Valdez y Luis Piñánez.

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El 3 de noviembre, la fiscala Stella Mary Cano se comunicó con Eulalio “Lalo” Gomes a fin de que él pueda interceder en su caso, señalándole que se iba a pedir su suspensión a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Ya el 5 de marzo de 2024, Lalo Gomes le escribió un mensaje a Stella Mary Cano diciéndole: Felicidades!, al tiempo de informarle que estuvo reunido con Orlando Arévalo. Después de estas acciones, el 21 de marzo, el Jurado nuevamente tocó el caso de Stella Mary Cano y resolvió aplicarle la sanción más leve, el apercibimiento, por el mal desempeño funcional.