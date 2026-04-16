Asunción: ¿Cómo justifica la Municipalidad la suspensión de la cuestionada licitación de camiones recolectores?

Desde la Municipalidad de Asunción aseguran que la suspensión de la licitación para adquirir camiones recolectores dispuesta por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) no implica irregularidades, sino un paso previsto dentro del proceso administrativo.

“El llamado fue suspendido a raíz de una protesta. Esto es algo normal hasta tanto la DNCP resuelva”, explicó el director de Aseo Urbano, Máximo Medina.

El funcionario insistió en que este tipo de medidas forman parte de los mecanismos de control y que incluso ya se contemplaba la posibilidad de consultas o reclamos por parte de las empresas interesadas.

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Niegan que se trate de una compra directa

Uno de los principales cuestionamientos gira en torno al mecanismo utilizado para la adquisición, considerado por algunos sectores como una compra directa.

Sin embargo, Medina rechazó esa interpretación y aseguró que el proceso cuenta con supervisión institucional.

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“Este llamado no es una compra directa, justamente por eso pasa por el control de la DNCP”, sostuvo, al defender la vía elegida por la administración del intendente Luis Bello.

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Protesta por presunto direccionamiento

En cuanto a la objeción presentada por una de las firmas interesadas, el director indicó que el reclamo apunta a las especificaciones técnicas de la caja compactadora incluida en el llamado.

Según explicó, la empresa cuestiona un posible direccionamiento del pliego, al considerar que podría favorecer a determinados oferentes.

No obstante, Medina relativizó el planteamiento y lo atribuyó a disputas habituales dentro de los procesos licitatorios. “Es normal que una empresa reclame cuando entiende que un pliego beneficia más a otra”, afirmó.

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Urgencia como argumento central

La Municipalidad también justificó la vía adoptada en la necesidad de reforzar con rapidez el servicio de recolección de residuos.

Medina señaló que actualmente la flota municipal opera con limitaciones: de 27 camiones disponibles, solo entre 15 y 20 están en funcionamiento.

En ese contexto, sostuvo que se optó por un procedimiento más ágil para atender la demanda, aunque sin dejar de lado —según afirmó— los controles de Contrataciones Públicas.

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Cuestionamientos persisten

Pese a la explicación oficial, la suspensión —que podría extenderse entre uno y dos meses— mantiene en pausa la adquisición de los camiones y alimenta las dudas sobre la transparencia del proceso.

Mientras la Municipalidad insiste en que se trata de un trámite rutinario, las críticas por un eventual direccionamiento del pliego y por el uso de mecanismos abreviados continúan marcando el debate en torno a una licitación millonaria.