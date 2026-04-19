Caso Navis: juicio a supuestos narcos avanza hacia fase de alegatos

El Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado, presidido por Federico Rojas e integrado por Dina Marchuk y María Luz Martínez, lleva adelante el juicio oral y público contra el presunto narcotraficante Fernando Enrique Balbuena Acuña, alias Riki o Herrero, quien fue acusado en el marco de la operación denominada Navis.

La continuidad del debate está prevista para este lunes y, según señaló a nuestro diario el fiscal antidrogas, César Sosa, estaría culminando la etapa de producción de pruebas con la exhibición de más evidencias contra los acusados, para que en otra jornada ya se pueda ingresar a la fase conclusiva con la presentación de alegatos finales por la Fiscalía y por las defensas.

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En esta causa también están acusados y siendo juzgados el cuñado de Balbuena, Reinaldo David Delvalle Mendoza (29), alias Tito, Julio Antonio Acevedo Hauron (63) y su hijo Julio Alejandro Asunción Acevedo Spaini (39), así como el ucraniano Viktor Melnyk, por los hechos de tenencia, comercialización, tráfico de drogas y asociación criminal por la Ley Nº 1340/88 y sus modificatorias.

Igualmente afronta cargos penales el peón de la estancia de Balbuena en Eusebio Ayala, Críspulo Monzón Acosta (47), específicamente por el hecho de tenencia de drogas peligrosas, en calidad de cómplice y por asociación criminal por la Ley Nº 1340/88 en calidad de coautor.

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Fiscal resalta importancia de pruebas en caso Navis

El representante del Ministerio Público consideró como de altísimo valor y principal los datos que fueron extraídos de los celulares de los acusados. Esto entre todas las pruebas ofrecidas de cara al juicio, como análisis hechos por agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).

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En otro momento refirió “en este tipo de investigación, cuando hay aplicación de técnica especial (sobre escuchas telefónicas), es lo más importante, en gran medida, porque a raíz de las escuchas, por ejemplo, se pudo conocer la estructura, sus miembros y también, se pudo llegar al día del allanamiento”.

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Añadió Sosa que mediante el seguimiento que hizo la Senad a través de las comunicaciones telefónicas interceptadas, bajo autorización judicial, es que se pudo incautar los 947 kilos de cocaína, que entonces, ya estaba siendo alistada para su movilización y posterior exportación al exterior.

En otro momento, el fiscal César Sosa expuso que en su análisis los investigadores de la Senad señalan que Balbuena y los demás acusados, operaban desde hace tiempo ya, al menos con la introducción de droga desde Bolivia.

Por otra parte, Sosa mencionó que si bien él puede sostener su acusación y atribuir los hechos, considerados probados en el juicio, al momento de presentar sus alegatos, el Colegiado también puede considerar otros ilícitos por eso “los tribunales hacen las advertencias a los procesados de que por la complejidad, de la producción de pruebas pueden llegar a considerar otros hechos conexos”.

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Estructura era dirigida por Fernando Balbuena, según Fiscalía

Datos obtenidos por el Ministerio Público y la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) daban cuenta de la existencia de una organización criminal dedicada al tráfico internacional de drogas, específicamente cocaína, que funcionaba en nuestro país, en la cual estaban involucrados paraguayos y un ucraniano.

El grupo paraguayo actuaba en coordinación con organizaciones extranjeras, siendo el primero el encargado de recibir las cargas en suelo nacional, puntualmente en la ciudad de Arroyos y Esteros para su posterior traslado a Eusebio Ayala, donde eran acopiadas para su remisión al exterior con productos lícitos, contaminados con la droga, siendo el destino final Europa.

Siguiendo el esquema descrito, el 8 de enero de 2022, el grupo supuestamente dirigido por Fernando Balbuena recibió un cargamento en un predio de Arroyos y Esteros, que se habría concretado con dos vuelos irregulares, y para su posterior exportación se planificó la adquisición de empresas constituidas y modificarlas a fin de no levantar sospechas, para enviar la droga “contaminando” los contenedores con productos lícitos.

Es así que Fernando Balbuena, durante el tiempo de operación, actuó en concierto con varias personas, siendo el organizador de las actividades a llevar a cabo para concretar los negocios, tanto de recepción en Paraguay como el envío al exterior de sustancias. El mismo llevaba realizando dichas actividades desde el 2019, siempre según la acusación.

Cuñado de Balbuena hacía los trabajos importantes

Balbuena también era dueño de una granja en Eusebio Ayala, que fue acondicionada para ocultar el cargamento de sustancias estupefacientes. Para todas las actividades, Balbuena se valió de colaboradores como Reinaldo David Delvalle Mendoza, su cuñado y persona de confianza, quien se encargó del trabajo de logística, así como la recepción de cargas para su traslado a los puntos establecidos e indicados por Fernando Balbuena.

El 20 de noviembre de 2021, Reinaldo Delvalle trasladó a dos hombres quienes a través de un vuelo irregular debían mover la carga. Sin embargo, estos sufrieron un accidente, por lo que fueron auxiliados por Delvalle. También, el 8 de enero de 2022 transportó bidones de combustible de aviación para reabastecer a las aeronaves que introdujeron la cocaína desde Bolivia hasta Arroyos y Esteros.

Relación de Fernando Balbuena con el ucraniano Viktor Melnyk

Otro de los integrantes relevantes de la organización, siempre según el Ministerio Público, es Viktor Melnyk, alias Putin o Ruso, con quien Balbuena se reunió en varias ocasiones y a quien se le asignó la tarea de contactar con personas del extranjero interesadas en adquirir el producto, además de trazar las rutas y la logística necesaria para el envío los cargamentos desde Sudamérica a Europa.

Para la remisión de los cargamentos, la red criminal utilizó las terminales portuarias, en virtud a presuntos vínculos que Melnyk tenía en diferentes países, ya que habría trabajado y vivido en España, por ejemplo, como también habría viajado a varios países europeos y americanos.

El 18 de agosto de 2021, Fernando Balbuena y Reinaldo Delvalle se reunieron con Melnyk en el Shopping Pinedo de San Lorenzo a fin de concretar las negociaciones respecto al envío de cargamentos de sustancias al extranjero. El 30 de agosto de 2021, se reunieron nuevamente en el mismo lugar.

Además, se tiene información de que Fernando Balbuena logró remitir con éxito un cargamento de estupefacientes al exterior, pero que logró cobrar por él, por lo que se sirvió de los contactos de Melnyk, para que este último actúe como nexo para procurar el cobro de ese dinero.

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Exdirector de Tacumbú

El grupo de Balbuena creció y, en ese marco, contactó con Julio Antonio Acevedo Haurón –condenado por su complicidad en hechos relacionados a pornografía infantil dentro del penal de Tacumbú cuando ocupaba el cargo de director del recinto–, quien captaba colaboradores para la estructura y constituía empresas ficticias, a través de las cuales se enviaba la sustancia.

En esas funciones, Julio contactó con su hijo Julio Alejandro Acevedo, el 28 de diciembre de 2021, para convencerlo de que forme parte de la red en la función de transportista.

Como presuntos colaboradores de la estructura se tiene el dato de que el 7 de enero Julio Alejandro recogió una importante carga de droga de una pista clandestina en Arroyos y Esteros y la llevó hasta la granja de Eusebio Ayala, perteneciente a Bárbara Larissa Delvalle Mendoza, esposa de Balbuena.