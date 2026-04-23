Hernán Rivas: “En el Senado, Honor Colorado defiende a parlamentarios con problemas judiciales”, dicen

El caso del parlamentario Hernán Rivas, quien integró el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), es un tema bastante debatido en la opinión pública, dijo el abogado Vidal Cáceres. Añadió que existe una discusión instalada sobre si es o no abogado.

Afirmó que la ciudadanía tiene claro que no cursó la carrera de Derecho ni las materias necesarias para obtener un título profesional de las leyes.

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Lamentó que Rivas haya ocupado una institución tan importante como el JEM, órgano que está integrado por dos ministros de la Corte Suprema de Justicia, dos representantes del Consejo de la Magistratura, dos diputados y dos senadores. Recordó que la función del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados es juzgar la conducta de jueces, fiscales y defensores públicos.

Subrayó que uno de los requisitos fundamentales para integrar dicho organismo es contar con título de abogado.

El abogado también advirtió que la discusión sobre la autenticidad del título de Rivas puede generar problemas complejos en relación con los juzgamientos realizados. Explicó que podría ponerse en duda la validez de las resoluciones adoptadas por el JEM, considerando que incluso se podría plantear la nulidad de los actos en los procesos de enjuiciamiento a magistrados.

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Señaló que esta situación podría causar un grave daño a la credibilidad institucional.

Asimismo, consideró que es sumamente grave que esta situación continúe, ya que, a su criterio, es evidente que Rivas cuenta con la protección del movimiento ante la Corte Suprema de Justicia. Indicó que esta defensa termina dañando la imagen del JEM y de otros órganos del Estado, como el Senado.

Agregó que en ese ámbito se protege a parlamentarios con problemas judiciales, citando nuevamente el caso de Erico Galeano.

Finalmente, expresó que corresponde la expulsión de Hernán Rivas y que enfrente a la justicia. Advirtió que, de continuar esta situación, no solo se seguirá afectando a las instituciones del Estado, sino que también aumentará el repudio ciudadano. Concluyó que todo esto pone en seria duda el manejo de las instituciones.

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