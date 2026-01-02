Pasó otro año sin que se haga justicia con Pecci

Marcelo Pecci Albertini, entonce fiscal de crimen organizado y antidrogas fue asesinado el 10 de mayo de 2022, en la península de Barú, Cartagena, en lo que fue el último día de su boda de miel con la periodista Claudia Aguilera.

El hecho conmocionó a Paraguay porque Pecci era un fiscal de alto perfil investigador y con fama de honesto, en tanto que en Colombia impactó porque a un agente paraguayo antimafia lo mataron en un sitio turístico, lo cual obviamente iba a repercutir en la imagen de un país, a la que la historia le golpeó mucho con los carteles de la droga, grupos guerrilleros y paramilitares.

En casi un año, Colombia logró dar con los autores materiales, el organizador del grupo y los que pagaron por el crimen.

Incluso se supo que 530 mil dólares costó el asesinato del fiscal,

Investigación estancada

Pero lo que nunca lograron establecer los investigadocolombianos es quién pagó por la cabeza de Pecci y cuál fue la motivación.

Lo último ya afectaba a Paraguay debido a que obviamente a Pecci lo mataron por algún trabajo que venía realizando en nuestro país.

Y ahí es dónde se estancó la investigación, en la cual Estado Unidos participa debido a que además de ofrecer recompensa por los responsables del magnicidio también realizó la pericia del teléfono del agente, cuyo resultado tampoco se conoce.

El pasado lunes los hermano Francisco y Gabriela Pecci Albertini, a través del abogado Enrique Kronawetter urgieron a la Corte Suprema de Justicia acceder a la carpeta fiscal.

Un pedido que lo habían hecho el 23 de abril pasado , luego de que el juez Yoan Paul López y la Cámara de Apelaciones rechazaron el acceso de los hermanos, a la carpeta fiscal, debido a que no son querellantes.

Las interrogantes de los hermanos

Las interrogantes realizadas por los hermanos Pecci a la Fiscalía son: “Acceso a información específica sobre las pesquisas realizadas y una evaluación preliminar sobre el progreso hacia una teoría del caso; ¿Cuáles son las hipótesis trazadas sobre la teoría del caso a la luz de lo investigado? ¿Qué se pretende conocer al respecto a las diligencias pendientes? ¿Cuáles son los motivos por los cuales las diligencias están pendientes de realización, señalando los obstáculos para el avance y el modo en que se puedan superar las dificultades?”

También requieren lo siguiente: “El tiempo estimado para que las evidencias y elementos colectados lespermitan sostener razonablemente una línea o líneas sobre la teoría del caso; Contar con un respaldo documental de lo actuado por la Fiscalía, de modo a que se pueda adoptar un temperamento procesal sobre dicha información, con la expresa obligación que se asume de mantener estricta reserva sobre el tenor de dicha información”.

Un año del asesinato del articulador

Mañana se cumple un año del asesinato de Francisco Correa Galeano en la cárcel La Picota, ubicada al sur de Bogotá.

Correa Galeano fue la figura clave de la Fiscalía de Colombia para conseguir las condenas de 25 años y seis meses de prisión contra los financistas del magnicidio Andrés Felipe Pérez Hoyos y Ramón Emilio Pérez Hoyos, en un primer juicio, y de 35 años contra Margareth Lizeth Chacón Zúñiga, porque nía pleno conocimiento de la planeación, financiación y logística del crimen del fiscal Pecci

Galeano reconoció haber organizado el atentado contra el fiscal paraguayo, ocurrido el 10 de mayo en la isla de Barú Cartagena y detalló el rol que cumplieron los demás condenados.

Gracias a esa delación, Correa accedió a un principio de oportunidad solicitado por la propia Fiscalía de Colombia, mediante la cual le favorecieron con una inmunidad parcial.

Correa estaba procesado inicialmente por tres hechos punibles: homicidio agravado y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, en el caso del asesinato de Pecci, y también por amenaza a un servidor público, por lo que le dijo a un juez durante una de sus audiencias.

Sin embargo, gracias al acuerdo con la Fiscalía, le perdonaron el delito más grave, homicidio, y lo condenaron solo por los otros dos a seis años y seis meses de cárcel.

Esa sentencia fue dada a conocer el 20 de mayo de 2024. El 19 de enero de 2025 iba a ser ratificado aquel fallo y se cerraría el caso con relación a Francisco Luis Correa Galeano, lo cual ya no pudo acontecer.

El venezolano Wendel Scott Carrillo fue condenado por ser el autor material de los disparos que mataron al fiscal.

Eiverson Zabaleta Arrieta fue quien el estibador de los sicarios.

Por su parte, Marisol Londoño y su hijo Cristian fueron los encargados de estudiar cada movimiento de Pecci y su esposa, Claudia Aguilera, en el hotel de la isla de Barú donde se hospedaban mientras estaban de luna de miel, en el caribe colombiano.

Los cuatro están condenados a 23 años y seis de cárcel por el asesinato de Pecci.

El venezolano Carlos Gabriel Salinas está detenido en su país, donde debería ser procesado por el magnicidio, ya que fue él que manejó la lancha que llevó al sicario Scott Carrillo.