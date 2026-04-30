Gobernador de Cordillera afirma que Caacupé quedó fuera del Plan 1.000, pero intendente asegura que no hay confirmación

La ciudad de Caacupé ya se encuentra “fuera de tiempo” dentro del programa Plan 1000 del Gobierno Central, con financiamiento de Itaipú Binacional, de acuerdo con lo manifestado por el gobernador Denis Lichi (ANR-HC). Según dijo, se debe a que la Intendencia no habría dado la conformidad necesaria en los plazos establecidos.

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Lichi explicó que las obras previstas, principalmente empedrado y asfaltado de 1.000 metros de calles dentro de la ciudad de Caacupé, ya no podrían ser ejecutadas y que serían reasignadas a otros municipios del departamento.

“Eso ya está perdido”, expresó el gobernador al referirse a la situación. Atribuyó el hecho a falta de cumplimiento a nivel local, que habría impedido avanzar con el proceso dentro del cronograma previsto del programa gubernamental.

Por su parte, Diego Riveros (PLRA) replicó que la Municipalidad cumplió con todos los requisitos dentro del Plan 1.000, incluso desde octubre de 2025, cuando se autorizó la ejecución y se declaró de interés distrital.

“Solo falta que las obras se hagan para que los caacupeños reciban los beneficios”, afirmó.

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El jefe comunal remarcó que el programa es de carácter nacional y se ejecuta mediante un convenio con la Fundación Ysapy, encargada de contratar a las empresas en el caso de Cordillera y otros departamentos.

En ese contexto, explicó que corresponde al intendente definir los tramos, solicitarlos y luego recepcionar las obras. Rechazó que la Gobernación de Cordillera tenga injerencia directa en el programa.

La Municipalidad presentó a tiempo los pedidos, incluyendo un tramo clave que conectaría el microcentro con la Universidad Nacional, con el objetivo de descongestionar el tránsito, insistió.

Riveros agregó que actualmente siguen aguardando la autorización de la fundación para que la empresa inicie las obras. Señaló que retrasos similares se registran en otros distritos del departamento.

¿Qué es el Plan 1.000?

El denominado “Plan 1.000” es un programa impulsado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), en conjunto con Itaipú Binacional. Contempla la pavimentación de 1.000 kilómetros de calles urbanas en cada distrito en todo el país, financiado con unos 100 millones de dólares provenientes de fondos sociales de la binacional.

De acuerdo con lo anunciado por el director paraguayo de Itaipú, Justo Zacarías, el plan prevé destinar un tercio de los recursos a empedrados y adoquinados, y los dos tercios restantes a asfaltado y hormigón, con un plazo de ejecución estimado de entre 12 y 18 meses.

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Por su parte, la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, señaló que la iniciativa surgió tras recorridos por el país y consultas con autoridades locales. Sin embargo, hasta ahora no se han detallado públicamente los criterios de distribución de las obras, los municipios beneficiados ni los mecanismos de adjudicación y fiscalización, lo que ha generado cuestionamientos sobre la transparencia del programa.

Excluidos “por no ser colorados”

Asimismo, se critica el manejo discrecional y proselitista del programa en un contexto de campaña electoral, con miras a las elecciones municipales. Según denuncias, ciudades que no tienen intendentes colorados fueron excluidas injustamente del programa, que es una forma de presionar a la ciudadanía a elegir a candidatos que sean del signo partidario que domina el Gobierno Central.