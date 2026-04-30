Nacionales
30 de abril de 2026 a la - 15:31

Profesor lleva esperanza y educación a comunidades indígenas de Caaguazú

VDB El docente ad honorem con sus alumnos del primer al sexto grado en una comunidad indigena 21 de abril de Caaguazú
Fredi Gernhoffer educa a niños indígenas de la comunidad 21 de Abril, en CaaguazúVictor Daniel Barrera Burgos

CAAGUAZÚ. El docente Fredi Gernhoffer recorre diariamente unos 45 kilómetros para enseñar a niños indígenas en la comunidad 21 de Abril. Con esfuerzo propio y ayuda solidaria, levantó una modesta escuela que alberga a 47 alumnos del primero al sexto grado en una misma sala, a quienes enseña ad honorem.

Por Víctor Daniel Barrera

El caso se registra en una zona rural que agrupa a unas 16 comunidades indígenas, donde la educación formal prácticamente no llegaba. El profesor Fredi Gernhoffer, comerciante de profesión, decidió en el periodo 2023-2024 iniciar las clases de manera voluntaria; comenzó bajo árboles y en plena intemperie, ante la necesidad urgente de brindar enseñanza a los niños.

Con el acompañamiento de padres de familia y ciudadanos solidarios, logró avanzar en la construcción de dos aulas. Aunque aún no están terminadas, ya cuentan con paredes y techo, lo que permite resguardar a los estudiantes de las inclemencias del tiempo.

VDB El pabellón que se logró construir gracias a donaciones y recursos propios del docente Fredi Gernhoffer.
El pabellón que se logró construir gracias a donaciones y recursos propios del docente Fredi Gernhoffer.

El docente no percibe salario ni cuenta con rubro estatal. Todo el esfuerzo es solventado con recursos propios, incluyendo el traslado diario hasta la comunidad e incluso la provisión de alimentos para los alumnos, lo que representa un gasto significativo y sostenido.

“Este sería mi último año”, dijo el profesor. Agregó que la carga económica se volvió insostenible, pese a la voluntad de continuar.

En la comunidad, padres y alumnos claman por su permanencia, destacando el impacto positivo en la motivación y formación de los niños.

Uno de los principales anhelos de los estudiantes, según mencionó el educador, es aprender a hablar castellano con fluidez, como una herramienta clave para su integración social y oportunidades futuras. La enseñanza que reciben representa, para muchos, el único camino hacia el progreso.

VDB El primer galponsito que se legró gracias a la colaboracion de la gente y los padres para que los niños indigenas de unas 15 comunidades puedan recibir educación.
El primer galponcito que se logró gracias a la colaboración de la gente y los padres, para que los niños indígenas de unas 15 comunidades puedan recibir educación.

La historia expone una vez más la ausencia del Estado en comunidades vulnerables, donde la educación depende exclusivamente del sacrificio individual y la solidaridad, lo que deja en incertidumbre el futuro de decenas de niños que hoy encuentran en el aula una esperanza.

Intentamos comunicarnos con el director departamental del MEC, licenciado Ariel López, pero, al parecer, su teléfono se encontraba apagado o fuera del área de cobertura.