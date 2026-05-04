Gravísimo: Aneaes pide intervenir 126 carreras de Derecho que nunca fueron acreditadas

La Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes), revela que en Paraguay funcionan 126 carreras de Derecho que fueron habilitadas por el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), pero que nunca se presentaron para acreditarse por la entidad evaluadora.

Las 126 carreras están distribuidas en todo el país y pertenecen a 32 universidades, entre ellas tres públicas: la Universidad Nacional de Pilar (UNP), la Universidad Nacional de Villarrica (UNVES) y la Universidad Nacional de Asunción (UNA), esta última en sus filiales del interior del país.

La carrera de Derecho debe estar acreditada obligatoriamente, según la Ley N° 2072/15 de creación de la Aneaes y su artículo 2, que establece que la participación en procesos de evaluación externa y acreditación tendrá “carácter obligatorio” para las carreras de Derecho, Medicina, Odontología, Ingeniería, Arquitectura e Ingeniería Agronómica.

Desde la Agencia indican que los datos fueron extraídos del catastro del Cones y cruzados con los registros de esta entidad acreditadora.

Aneaes insiste en intervención de carreras no acreditadas

José Duarte Penayo, presidente de la Aneaes, explicó que estas 126 carreras nunca se presentaron para los procesos de acreditación, a pesar de la insistencia de la agencia, en numerosas convocatorias de evaluación, realizadas desde el 2015.

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“De oficio deberían ser intervenidas, porque son carreras obligadas y convocadas por la Aneaes desde 2015 y han eludido sistemáticamente su obligación legal”, afirmó.

La Agencia remitió esta tarde una nota dirigida al ministro de Educación, Luis Ramírez, quien además preside el Cones, para informarle sobre esta situación y también para pedir realizar las acciones legales pertinentes.

“La presente comunicación tiene por objeto proporcionar insumos técnicos e institucionales que permitan al CONES adoptar las medidas que estime pertinentes conforme a sus atribuciones legales”, indica la misiva.

¿Qué dice el último informe de Aneaes sobre Derecho?

A mediados de abril, la Agencia publicó un informe que indicaba que apenas el 17% de las carreras de Derecho que funcionan en el país, cuentan con acreditación.

De 200 sedes de Derecho, solo 33 cuentan con acreditación y 158 no están acreditadas. De estas 158 Facultades, hay que destacar que la gran mayoría, 126, nunca se presentaron a las evaluaciones obligatorias.

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El resto, unas 32, tienen sus acreditaciones rechazadas o se encuentran en proceso de evaluación, pero al menos se presentaron para contar con la acreditación que certifique su calidad.

Asunción concentra el 30,3% de los programas acreditados en esta especialidad, seguida por los departamentos de Alto Paraná e Itapúa. Luego, está el departamento Central.