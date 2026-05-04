Rolón ninguneó a fiscales de A Ultranza y defendió arresto de Erico Galeano

La Cámara de Apelaciones confirmó este lunes la condena a 13 años de cárcel para el senador colorado Erico Galeano Segovia, por lavado de dinero proveniente del narcotráfico y asociación criminal, en el marco de la causa A Ultranza; dictada el pasado 4 de marzo por el Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado presidido por Pablino Barreto e integrado por Inés Galarza y Juan Dávalos.

El próximo martes 19 de mayo se cumplen tres años del inicio del presente proceso contra Galeano, con la imputación presentada por los fiscales Silvio Corbeta Dinamarca, de la Unidad de Delitos Económicos, y Deny Yoon Pak, de Lucha contra el Narcotráfico y Crimen Organizado; quienes al presentar el acta el 19 de mayo de 2023 solicitaron la prisión preventiva para el entonces diputado cartista.

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A casi 3 años de proceso y con una condena ratificada en segunda instancia, el parlamentario sigue siendo el único procesado en el marco de la causa A Ultranza Py que no ha cumplido prisión preventiva; en atención a que luego de varias chicanas, antes de su audiencia de imposición de medidas, recusó a los fiscales Pak y Corbeta; por lo que fue designado como interino el fiscal Néstor Coronel.

En la audiencia de imposición de medidas, llevada a cabo el 26 de setiembre de 2023, el fiscal interino Néstor Coronel se allanó al pedido de arresto domiciliario planteado por la defensa y el entonces juez de Garantías Gustavo Amarilla (actualmente camarista) hizo lugar al pedido, beneficiando con dicha medida cautelar al legislador.

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Rolón justificó arresto de Erico

El 28 de setiembre de 2023, es decir, dos días después de la audiencia de imposición de medidas; el fiscal general Emiliano Rolón Fernández fue abordado por la postura que adoptó su inferior, el interino Néstor Coronel, y defendió el arresto domiciliario otorgado al entonces diputado Erico Galeano.

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“El procesado tiene hoy una inmunidad de detención, nos guste o no nos guste, lo dice la Constitución Nacional en el artículo 191″, había expresado el fiscal general del Estado en una entrevista con la 1330 AM.

Justificó su postura agregando que a prácticamente seis meses de culminación de la etapa preparatoria, las diligencias indispensables del juicio ya estaban hechas, por lo que consideró que difícilmente podría especificarse con claridad qué acto en particular y concreto se veía peligrado en esa etapa del proceso.

Es decir, pese al pedido de los fiscales titulares de la investigación, Silvio Corbeta Dinamarca y Deny Yoon Pak, el titular del Ministerio Público defendió el arresto domiciliario concedido a Erico Galeano, con anuencia del agente interino en la causa.

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Fiscales ratificaron pedido de prisión

En los alegatos finales los fiscales Deny Yoon Pak y Silvio Corbeta Dinamarca habían pedido una condena a 17 años de cárcel para el legislador, y que se dicte su prisión preventiva mientras queda firme la sentencia.

Empero al momento de dictar la condena a 13 años de cárcel por lavado de dinero fruto del narcotráfico y asociación criminal, el Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado resolvió mantener la libertad ambulatoria del senador Erico Galeano.

El juez Pablino Barreto, presidente del colegiado, argumentó que el artículo 191 de la Constitución Nacional establece la inmunidad parlamentaria, por ende, el congresista no puede ir a prisión hasta que se confirme la condena, es decir hasta que la Corte Suprema de Justicia no de la palabra final.

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El parlamentario colorado estuvo con arresto domiciliario desde el 26 de septiembre hasta el 26 de diciembre de 2023. Esos tres meses se computan como parte de su condena, que quedaría firme recién cuando se pronuncie la Corte Suprema de Justicia, instancia a la que ahora la defensa puede recurrir con un recurso extraordinario de casación o una acción de inconstitucionalidad.