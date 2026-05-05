IPS Ingavi: pacientes denuncian largas esperas en Urgencias y falta de medicamentos

Pacientes que acuden al área de Urgencias del IPS Ingavi, ubicado en Fernando de la Mora, denunciaron largas horas de espera para recibir atención médica. Según relataron, pese a tratarse de casos urgentes, deben aguardar para ser atendidos, lo que genera malestar entre los asegurados.

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Además de la demora en la asistencia, los usuarios señalaron la falta de medicamentos como otro de los principales problemas en la clínica Ingavi del Instituto de Previsión Social (IPS). Indicaron que, en reiteradas ocasiones, solo reciben parte de los fármacos recetados, ya que el hospital no cuenta con todos los insumos necesarios, por lo que se ven obligados a adquirirlos por cuenta propia en farmacias externas.

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Otro reclamo frecuente apunta al sistema de agendamiento de consultas. Los asegurados manifestaron que el proceso se realiza mediante llamadas telefónicas, pero deben esperar más de 40 minutos en línea y, en muchos casos, la comunicación se corta sin ser atendidos, impidiendo concretar la reserva.

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Gregorio López manifestó la necesidad de disminuir el tiempo de espera de los pacientes en el área de urgencias.

“No podemos venir para ser atendidos en Urgencias y que tengamos que esperar mucho tiempo, porque no podemos esperar; venimos en la urgencia”, remarco.

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Solicitó la entrega de los medicamentos que los médicos recetan para evitar gastos extras.

Respuesta del director de IPS Ingavi

Sobre el punto, el director del IPS Ingavi, Dr. Miguel Samudio, explicó que las consultas aumentaron luego del feriado largo por diferentes tipos de afecciones.

“Tuvimos muchos casos de influenza y consultas por diferentes tipos de dolencias. Entonces eso causó que las consultas aumentaran y la espera de los pacientes se vio afectada. No obstante, contamos con una cantidad de 12 médicos especialistas en clínica médica, que trabajan constantemente en la urgencia”, explicó.

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Señaló, además, que aguardan el ingreso de nuevos paquetes de medicamentos para abastecer la demanda de los pacientes.

“Hay algunos medicamentos del cuadro básico que están en falta, pero hay una licitación que está encaminada con la que se podrá abastecer nuevamente a todos los pacientes”, puntualizó el director.