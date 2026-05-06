¡Peligro! Ni la Junta Municipal de Asunción está preparada para un incendio

Basta con un breve recorrido por la Junta Municipal de Asunción para encontrar que los sistemas de prevención de incendios no pasaron por ninguna inspección reciente. Los extintores, por ejemplo, están vencidos desde enero del año pasado, es decir, hace más de un año.

“Es paradójica esta situación porque justamente el lunes decía que la institución encargada de controlar que el ciudadano tenga aprobado su sistema de prevención de incendios no tiene aprobado su sistema de prevención de incendios”, enfatizó el concejal Álvaro Grau esta mañana.

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Aseguró que eso mismo se repite en la Intendencia y hasta en los teatros administrados por la municipalidad.

“Entonces con qué altura moral sale la intendencia municipal a exigirle a la ciudadanía que tenga su sistema de prevención de incendios aprobado, cuando la misma institución está así”, cuestionó y agregó que debería dar el ejemplo.

Bello debe pagar la multa, sostiene

Intentando demostrar su punto, dio dos pasos y mostró uno de los extintores vencidos. “Acá vos podés recorrer y donde tiene que haber una escalera hay bolsitas de hamburquesa, ‘Toddynho’, gaseosas, cualquier cosa, ratas y todo vas a encontrar, pero no vas a encontrar nada que esté funcionando del sistema de prevención”, manifestó.

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Calificó la situación de una vergüenza y dijo que la municipalidad no tiene altura moral para exigirle a la ciudadanía que esté en regla. “La institución se tiene que multar a sí misma. Luis Bello tiene que pagar la multa”, planteó.

El concejal Grau recordó que parte de los bonos de Óscar “Nenecho” Rodríguez debían ir destinados a un sistema de prevención de incendios en el Mercado 4, pero las obras nunca llegaron.

“Dejen de robar y la plata va a alcanzar. La plata para esto existió, pero, ¿dónde fue a parar? Que se invierta en lo necesario, en obras, en sistemas de prevención de incendio, en lugares de mucha concurrencia en vez de que se siga gastando en salarios. Para salarios sí sigue habiendo plata pero para obras no", cuestionó para ABC TV.