Sarampión: vacunadores saldrán a las calles este sábado en todo el país

A fin de proteger a los más pequeños, el Ministerio de Salud Pública (MSPBS), a través del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), convoca a toda la ciudadanía a la Jornada Nacional de Vacunación contra el sarampión, que se llevará a cabo este sábado 9 de mayo.

Con el objetivo de no dejar a ningún niño desprotegido, la movilización busca alcanzar a la población de 1 a 5 años con una dosis adicional de la vacuna SPR (Sarampión, Papera y Rubéola).

Según datos del Vacunómetro del PAI, a la fecha se inmunizaron 329.357 menores de edad con la vacuna contra el sarampión, alcanzando un 69% de cobertura a nivel país. La meta es dosificar a 475.983 niños.

Sarampión: puestos fijos y brigadas móviles

El foco de este sábado está puesto en la accesibilidad total. Para que ninguna familia se quede fuera, el Ministerio de Salud ha dispuesto un despliegue masivo en todas las regiones sanitarias del país, a través de dos modalidades principales:

Puestos fijos con horarios extendidos: Los vacunatorios en centros de salud y hospitales públicos estarán abiertos en horarios especiales para facilitar el acceso a padres y cuidadores que no pueden asistir en días laborales. Desde el PAI indicaron que normalmente, el horario de vacunación es de 7:00 a 17:00, pero este sábado cada servicio tendrá un horario diferenciado, que se puede conocer en la página oficial de vacunación.

Brigadas móviles: Equipos de salud y supervisores debidamente identificados recorrerán barrios y zonas estratégicas, realizando un despliegue casa por casa para acercar la dosis a los hogares.

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Para conocer la ubicación exacta de los centros habilitados y el detalle de los puestos en cada región, la ciudadanía puede ingresar al portal oficial: www.vacunate.gov.py.

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Avance de la campaña y metas

Si bien el avance es importante, las autoridades sanitarias enfatizan que aún existe un grupo vulnerable que no ha recibido su dosis adicional. A la fecha, 146.626 niños aún no han recibido su dosis adicional y son el objetivo principal de la movilización de este sábado, a fin de lograr el 95% de cobertura ideal que garantice la inmunidad de rebaño.

Debido a la importancia de cerrar estas brechas y asegurar la protección total de la población infantil, la cartera sanitaria ha dispuesto que la campaña de seguimiento se extienda oficialmente hasta el 29 de mayo.

Una dosis vital contra el sarampión

El Ministerio de Salud recuerda que el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa y que actualmente se registran brotes con casos graves en varios países de la región. La vacunación es la única herramienta efectiva para evitar que estos virus vuelvan a circular en nuestro país.

Desde Salud Pública se insta a las familias a aprovechar esta jornada especial. Recuerdan que las vacunas son gratuitas, seguras y están disponibles en todos los servicios de salud del país.