Cartistas analizan vacío a sesión extra sobre balance de Nenecho

Concejales colorados, cartistas y disidentes, forzaron este viernes la falta de quórum en la sesión extra de la Junta Municipal de Asunción en el cual debía tratarse el cuestionado balance 2025 de la comuna. El objetivo claro es buscar la sanción ficta del documento, “blanqueando” el resultado de los últimos meses de administración del intendente colorado cartista Óscar “Nenecho” Rodríguez, y los primeros meses de su sucesor, el intendente del mismo signo político, Luis Bello.

Once de los doce ediles que operaron en favor del blanqueamiento, al igual que Nenecho, buscan la reelección en las próximas municipales. La sanción ficta del balance 2025 se daría a la medianoche de este domingo. Por ello, atendiendo el pedido presentado por nota, por los concejales opositores y también por los cartistas, el presidente de la Junta, Arturo Almirón (ANR-Disidente) volvió a convocar a una última sesión extraordinaria, para mañana, a las 13:00.

Esta vez, ¿darán cuórum los concejales cartistas para el análisis del balance? Miguel Sosa, líder de esa bancada colorada y presidente de la Comisión de Hacienda, afirmó a ABC que lo están analizando, pero agregó que “realmente, ellos tienen los números si quieren hacer; la oposición más lo que es disidencia (colorada). Realmente no se trata de nosotros”.

Pero, ¿están buscando los cartistas la sanción ficta, como dice la oposición? “No, yo defendí en la primera sesión el dictamen”, indicó Sosa. Pese a las graves irregularidades detectadas y confirmadas el año pasado durante una intervención que duró 60 días, y que constató el desvío de unos G. 512.000 millones mediante “terribles prácticas ilegales”, ese dictamen es a favor de la aprobación del balance 2025.

Balance 2025 y la gestión de Nenecho: aprobarlo o rechazarlo, “no causa agravio”, dice concejal

“La aprobación del balance es el recopilado de toda la ejecución en el año 2025, todo lo que se aprobó es el recopilado y aprobamos el balance. Y tampoco eso causa agravio, porque el balance se va a la Contraloría General de la República. Rechazo o aprobación o sanción ficta, eso se va directo a la Contraloría”, afirmó el concejal.

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“Este balance, que se apruebe o se rechace o que quede con sanción ficta, la última palabra la tiene la Contraloría General de la República, no la tenemos nosotros. Por Ley el contralor debe decir, sí, se ejecutó bien. O que el balance está mal. Nosotros, en 40 días no podemos evaluar como concejales, sin tener un informe de la Contraloría pormenorizado, sin tener un informe de una auditoría interna o externa. Nos tiran un paquete enorme sin evaluación técnica”, añadió Sosa.

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“Vamos a evaluar en bancada y vamos a ver. Pero eso no le quita a la Contraloría seguir haciendo una evaluación técnica. Por Ley tenemos que derivar”, indicó el concejal cartista e insistió poco después: “Rechazo, ficta o no, no causa agravio a nadie”. “Al final, es la Contraloría la que tiene que evaluar el balance del intendente saliente, del interventor (Carlos Pereira), que estuvo dos meses, y del actual intendente Luis Bello, que tiene 4 meses de gestión en 2025″, consideró.

Ni Mandrake podrá ante crítica situación financiera, admiten

Sobre el saldo rojo, la crítica situación financiera en que se encuentra sumida la Municipalidad de Asunción, Miguel Sosa señaló que, ante una deuda que calculó en unos G. 160.000 millones, debería analizarse la posibilidad de sacar un préstamo de una banca internacional, a pagar a diez o doce años, con dos años de gracia y con un interés de 3,5% o 4%.

“No hay Mandrake. Esa es la verdad de la Municipalidad de Asunción. Nadie va a poder llevar adelante su propuesta electoral si este carro no estabilizamos financieramente, o si seguimos pagando un interés altísimo en préstamo de bonos y en préstamos normales, con el banco local. Y no estoy criticando al banco, pero, ¿podemos avanzar con un préstamo de 3,5% 4%, como paga el Poder Ejecutivo, que paga de interés anual?. Vamos a dejarnos de joder”, cuestionó.

¿Qué ocultan las cifras del Balance 2025?

La oposición coincide en que, con la sanción ficta del Balance 2025 se estaría avalando no solo la continuidad del “modelo Nenecho”, sino su perfeccionamiento, con una insolvencia estructural que le impide honrar sus compromisos básicos. Humberto Blasco denunció que, al cierre de 2025, la comuna registró una pérdida de G. 103.544 millones, sumando un déficit acumulado de G. 392.974 millones.

En 2025, se consolidó también el gasto desmedido y la nula inversión en infraestructura. En ese período, la municipalidad gastó en el rubro de servicios personales (salarios) por más de G. 728.323 millones (US$ 121 millones) lo que representa un 60% de la ejecución total. Mientras tanto, la inversión física en obras apenas recibió G. 50.548 millones (sólo un 4% del total). La proporción entre salarios y obras es de 15 a 1.

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A esto se suma el monumental desvío de G. 512.000 millones provenientes de bonos G8(2022). Este hecho denunciado por ABC en 2024 fue confirmado por la Contraloría General de la República y por el interventor de la gestión de Nenecho, Carlos Pereira. En su informe final, Pereira documentó que, mediante “terribles prácticas ilegales”, como la utilización de una “cuenta única”, Nenecho desvió estos fondos que debían ser para obras de infraestructura a gastos corrientes, en su mayoría, salarios.

Durante el 2025 también se concretó el incumplimiento en el pago de intereses de los bonos por un monto de G. 81.271 millones al cierre de 2025. La gestión de Bello pretende diferir diferir estos pagos, mediante el pago de G. 9.523 millones de costos financieros, y “heredando” una deuda de más de US$ 32 millones a la próxima administración que asuma tras las elecciones municipales.