Contrarreloj: Junta sesionará el domingo para tratar rendición de cuentas de Nenecho y Bello

En una movida desesperada por evitar la aprobación automática o “sanción ficta” de los balances municipales 2025, la presidencia de la Junta Municipal de Asunción convocó a una sesión extraordinaria para este domingo 10 de mayo a las 13:00.

La decisión se toma luego de que este viernes los concejales oficialistas y sus aliados abandonaran la sala, y dejaron sin quórum necesario de 13 legisladores.

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Si la Junta no trata la rendición de cuentas del ejercicio 2025 antes de la medianoche del domingo, los documentos quedarán aprobados automáticamente, y libra de responsabilidad política a los administradores.

Un balance en “rojo” y bajo sospecha

La ejecución presupuestaria que se intenta analizar corresponde al periodo 2025, que estuvo administrado hasta agosto por Óscar “Nenecho” Rodríguez, quien renunció. Su salida se dio tras una intervención y confirmación del desvío de G. 512.000 millones provenientes de bonos que debían ser para obras, pero terminaron usándose para pagar salarios.

Posteriormente, asumió Luis Bello, quien también pertenece al sector cartista y, como concejal, avaló las prácticas hoy investigadas por la Fiscalía.

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Actualmente, la situación financiera de la Municipalidad es crítica, con una deuda acumulada llega a los G. 850.000 millones, pero los intereses ya la superaron, alcanzando los G. 875.000 millones.

Mientras la Justicia intenta determinar las responsabilidades penales por las “prácticas ilegales” detectadas por el interventor Carlos Pereira, “Nenecho” Rodríguez se presenta nuevamente como candidato a concejal para las próximas elecciones.

La sesión del domingo será el último filtro institucional para determinar si el Legislativo municipal avala o cuestiona el uso del dinero de los contribuyentes durante el último año.