Encarnación: la apuesta segura para un feriado que Paraguay no debería desperdiciar

El calendario manda. Desde el jueves 14 de mayo —Día de la Independencia— hasta el domingo 17, Paraguay tiene en sus manos uno de los feriados largos más codiciados del primer semestre. Cuatro días que, para una buena parte de la clase media asuncena y del interior, se traducen inmediatamente en una sola pregunta, ¿dónde ir?

Entre los destinos más privilegiados por quienes tienen planes de hacer turismo interno, sin dudas, Encarnación se presenta como una apuesta segura. La capital del departamento de Itapúa tiene argumentos suficientes para inclinar la balanza a su favor al momento de tomar esta decisión.

La Costanera de Encarnación es una realidad funcional, con playas de arena blanca sobre el río Paraná, infraestructura de servicios y gastronomía en expansión. Las temperaturas estimadas puede que no acompañen la idea de un chapuzón, ya que Meteorología anuncia mínimas de 13 °C y máximas de 26 °C, pero puede ser una excusa para disfrutar de la arena sin el asediante calor del verano.

La ciudad se torna más tranquila en esta temporada, sin las multitudes de enero ni los precios acrecentados durante el carnaval. El visitante que llegue este 14 de mayo encontrará playas transitables, restaurantes con mesas disponibles y hotelería a precios razonables y asequibles.

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¿Qué más ofrece la ciudad?

La capital del departamento destaca por su gastronomía con identidad propia. La influencia de la comunidad alemana, japonesa, entre otras colectividades, y la tradición guaraní-jesuítica han configurado una oferta gastronómica que ninguna otra ciudad paraguaya puede replicar con la misma autenticidad. Desde el chipa so’o de las vendedoras de la terminal hasta los restaurantes de cocina regional sobre la costanera, comer bien en Encarnación no requiere esfuerzo ni fortuna.

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La ruta jesuítica es una historia que se puede palpar. A menos de una hora de la ciudad se encuentran las Misiones Jesuíticas Guaraníes de Trinidad y Jesús de Tavarangue, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Son, para decirlo sin eufemismos, joyas arqueológicas e históricas de las mejor conservadas de América del Sur.

El Paraná como protagonista también ofrece paseos en lancha, pontón, pesca deportiva y kayak. El río más poderoso de Paraguay no es un telón de fondo en Encarnación, sino una parte activa de la experiencia turística.

Hacer turismo interno representa invertir en el fortalecimiento de la industria turística y el desarrollo de nuestras comunidades: en sus hoteles, en sus restaurantes, en sus taxistas y en sus artesanos. El turismo interno no es un gesto de patriotismo sentimental; es una decisión económica con impacto directo en comunidades concretas.

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Lugares imperdibles

Los turistas destacan que en el microcentro de la ciudad se encuentran muchas opciones de locales gastronómicos y turísticos, que están conectados y cercanos a la playa San José. A pocos metros de ella se encuentra el museo Memoria Viva, dentro del monumento al ex Molino Harinero San José.

Cuenta con piezas y muestras fotográficas del pasado de la ciudad, principalmente de la transformación que sufrió tras la inundación generada por la puesta en funcionamiento de la Central Hidroeléctrica Yacyretá (CHY).

El acceso es libre y gratuito. Actualmente cuenta con una nueva muestra del Cine Imperial, con artículos originales del primer cine de la ciudad, inaugurado en 1938. Los horarios habilitados al público son de lunes a viernes, de 7:00 a 17:00.

Al otro extremo de la playa, en la intersección de la avenida Costanera y la avenida José Gaspar Rodríguez de Francia, dentro de la réplica de la estación del ferrocarril, se encuentra el Museo Ferroviario de Encarnación. Permanece abierto de lunes a viernes, de 7:00 a 17:30, y los sábados y domingos, de 13:00 a 17:30.

Sobre la avenida Irrazábal y la calle Aquidabán se ubica el Centro de Identidad Nikkei en Paraguay, conocido como la Casa del Té. Los lunes, miércoles y viernes abre de 8:00 a 15:30, mientras que los martes, jueves y sábados, de 8:00 a 12:30.

Otro lugar para conocer en pleno microcentro es el Museo Casa de la Victoria. Está entre las calles General Artigas y Cerro Corá, y cuenta con una colección de elementos de la época de la Guerra de la Triple Alianza y la Guerra del Chaco. Abre de lunes a viernes en dos horarios: de 7:00 a 11:00 y de 14:00 a 17:00.

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Disfrutar en familia

La ciudad ofrece una gran variedad de sitios únicos para conocer y que responden a todo tipo de gustos, lo que la convierte en un punto clave para disfrutar en familia.

En el barrio San Isidro, camino al Santuario Natural de la Virgen de Itacuá, se encuentra el Museo Alberto Delvalle, abierto de martes a domingo, de 9:00 a 17:30.

En cercanías, hacia el barrio San Isidro, se encuentra la Granja Educativa “Don Severo”, conocida por ofrecer una experiencia cercana con carpinchos. Es una experiencia única que permite a los visitantes estar en contacto con animales de granja y aprender sobre ellos. La entrada cuesta G. 10.000.

Para los más pequeños y amantes de la naturaleza, el Minizoológico Juan XXIII ofrece una muestra de especies nativas resguardadas. Está ubicado en el barrio Quiteria y puede visitarse de 9:00 a 17:00 todos los días, con un costo de acceso de G. 10.000.

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Apuesta segura

Encarnación no se vende con agresividad, no tiene una campaña de marketing del nivel de Bariloche ni el glamour artificial de Punta del Este. Tiene otra cosa: una autenticidad densa, una costa que funciona, una historia que pesa y una calidez que no está en ningún folleto, porque no necesita estarlo.

Este feriado largo, antes de abrir una aplicación de vuelos, valdría la pena abrir un mapa de Paraguay. El sur del país tiene algo que decir. La pregunta es si estamos dispuestos a escucharlo.