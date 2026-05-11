Emiliano Rolón ¿juez y parte en el caso Hernán Rivas?

En el currículum vitae del fiscal general del Estado Emiliano Rolón Fernández, específicamente en el apartado de “Post grado - últimos años”, figura que en el 2013 el actual titular del Ministerio Público fue parte del plantel directivo de la Universidad Sudamericana, donde ocupó el cargo de Coordinador del Área Derecho Procesal Penal del Curso de Doctorado; y docente de los cursos de Maestría y Doctorado.

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En el documento, que es de acceso público, el fiscal general del Estado señala que fue asignado a dichos cargos por Resolución N° 03 del 5 de marzo de 2013, del Rectorado de la Universidad Sudamericana.

Rolón se suma a la nómina de magistrados y autoridades que estuvieron vinculados a la Universidad Sudamericana, como ex ministro del Interior y excanciller Euclides Acevedo, quien ocupó el cargo de rector de la institución entre los años 2015 y 2020.

En la lista también figura el camarista Óscar Rodríguez Kennedy, padre del ex intendente de Asunción Óscar “Nenecho” Rodríguez y compañero de Rolón Fernández en el Tribunal de Apelación Penal de la Capital; quien ocupó el cargo de decano de la Universidad Sudamericana desde marzo de 2016 hasta finales de 2020.

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Además se suma a la nómina el juez de Sentencia Héctor Capurro Radice, integrante del Tribunal de Sentencia sorteado para juzgar al senador colorado Hernán David Rivas Román por el caso de su título de abogado presuntamente falsificado; en atención a que el magistrado realizó su doctorado en la Universidad Sudamericana en setiembre de 2013.

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