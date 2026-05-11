Hermano de Marcelo Pecci: “No nos interesan las flores, queremos resultados”

El 10 de mayo se conmemora el “Día del Agente Fiscal Paraguayo”, fecha establecida en memoria del fiscal Marcelo Pecci Albertini, asesinado en Colombia en 2022.

En ocasión de la fecha, el Ministerio Público, encabezado por Emiliano Rolón, rindió homenaje al agente fiscal. Aunque participó la madre, Maricel Albertini, en el acto se registraron llamativas ausencias, entre ellas la de la viuda del fiscal, Claudia Aguilera.

Francisco Pecci, hermano del fiscal asesinado, señaló que ni él, ni su padre (Franciso Pecci), ni Claudia Aguilera fueron invitados a participar del homenaje. No obstante, aclaró que tampoco tenía intención de asistir.

“Yo no fui invitado, mi padre no fue invitado. Claudia (Aguilera) no fue invitada. Para este aniversario, decidimos pasar la fecha homenajeando a Marcelo Pecci. No hay ánimos de revancha, pero si me hubiesen invitado, no hubiese ido”, declaró.

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“Queremos justicia”, insiste la familia de Marcelo Pecci

El hermano del fiscal sostuvo que la principal exigencia de la familia sigue siendo el esclarecimiento del crimen y la identificación de todos los responsables.

“No nos interesan las flores en el busto, no nos interesa la misa o las lágrimas, nos interesa la justicia, queremos resultados. Ese es el homenaje que se puede dar”, expresó.

Asimismo, remarcó que la postura de la familia no responde a un ánimo de confrontación con la Fiscalía ni con las autoridades encargadas de investigar el caso.

“No queremos pelea, no se trata de dos bandos, pero no vamos a dejar de decir la verdad”, afirmó.

Reclaman acceso a la carpeta fiscal del caso Pecci

Por otro lado, Francisco Pecci instó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a resolver la acción de inconstitucionalidad presentada para acceder a la carpeta fiscal de la investigación.

Sostuvo que la legislación vigente no excluye a familiares directos, como hermanos y padres, de la querella adhesiva. En ese sentido, calificó de “absurdo” que no se les permita participar de la investigación.

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Además, cuestionó que “pretenden dejar sola a Claudia para debilitarla en la lucha”.

Añadió que la imposibilidad de acceder a la carpeta fiscal les impide conocer las diligencias impulsadas por el Ministerio Público para esclarecer el asesinato de Pecci. Según indicó, esta situación también dificulta que puedan denunciar eventuales inacciones dentro de la causa.