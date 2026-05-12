Alumnos dan clases en la intemperie por obras inconclusas, con 2 meses de retraso, en Luque

Estudiantes de la Escuela Básica N° 2372 La Residenta del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), ubicada en Luque, deben dar clases en la intemperie, debiendo soportar la extrema temperatura que esta mañana bajó a los 6°, uno de los días más fríos del año en el departamento Central.

En la institución utilizan el patio como aulas, debido a que la construcción de un pabellón nunca termina. La obra fue adjudicada con recursos del Fondo Nacional de Alimentación (Fonae) - ex Fonacide, por la Municipalidad de Luque, a cargo del intendente Carlos Echeverría (ANR-cartista).

La Municipalidad adjudicó, en noviembre del año pasado, casi G. 120 millones a la empresa E.M. Construcciones, cuyo representante legal es Erico David Meaurio Alonso. Según contrato, este trabajo debió terminar en 120 días, es decir, tenía que entregarse en marzo, pero luego de dos meses, sigue sin concluir.

“A todos nos afecta tenerle a los estudiantes ahí afuera, la forma en que solucionamos parcialmente es enviar a los niños del nivel Inicial a las aulas del tercer ciclo y son los del tercer ciclo los que dan clases en el patio”, indicó Ronald Medina, el director de la escuela.

Grave: por atraso de obra, capacidades no fueron logradas por los estudiantes, denuncian

El director de la institución, solicitó que “por favor se pueda dar una solución, hace casi seis meses estamos así”. El educador agregó que el trabajo debió entregarse el 30 de marzo, sin embargo, los encargados de la obra le remitieron una nota indicando como plazo primero, mediados de abril, luego, aplazaron nuevamente para mayo.

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Lo más grave del excesivo retraso de obras es que las capacidades que debieron lograr los alumnos para esta etapa del año, aún no fueron conseguidas por estar en medio de los trabajos, con ruidos de máquinas, martillos y todo tipo de materiales que son utilizados.

“Ya están en puerta nuevamente los exámenes. El 70% vamos a desarrollar en el tercer ciclo porque las capacidades desarrolladas no fueron alcanzadas en un 100%”, lamentó el director. Agregó que todo esto afecta la concentración, tanto de alumnos como de los propios docentes.

El director también se mostró preocupado porque uno de los grados tiene clases en un pasillo, donde los niños y sus docentes están prácticamente hacinados.

En tres años de gestión, siguen problemas de infraestructura escolar

El ministro de Educación, Luis Ramírez, cumple en agosto de este 2026, su tercer año de gestión al frente del MEC. Los problemas de infraestructura, las obras inconclusas y el abandono estatal a las instituciones educativas, continúan en todo el territorio nacional.

El Sindicato Nacional de Directores (Sinadi), cuestiona que a los problemas de infraestructura, se suma la falta de recursos para garantizar la gratuidad de la educación, que el Gobierno debe desembolsar en una primera etapa a inicios del año.

“Esto sirve para comprar insumos, gastos corrientes, para comprar tinta, papel, artículos de oficina, pero también para insumos de limpieza, que ayudan a mantener el buen ambiente en los centros educativos. Nosotros necesitamos para pagar cuentas del año pasado”, aseguró Miguel Marecos, titular del gremio.