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12 de mayo de 2026 a la - 12:13

IPS analiza seguros complementarios para blindar cobertura de enfermedades catastróficas

Isaías Ricardo Fretes, vestido de traje, habla en una reunión con José Emilio Argaña Contreras, en un ambiente formal con mesa rectangular.
Isaías Ricardo Fretes, consejeros y gerentes del IPS, participan en la sesión del Consejo de Administración del IPS el 12 de mayo de 2026.Gentileza

El Consejo de Administración del IPS, presidido por Isaías Fretes, debatió hoy, en sesión, la posibilidad de implementar seguros complementarios para cubrir enfermedades catastróficas, buscando evitar el desabastecimiento y teniendo en cuenta los altos costos que representan las medicinas, que en estos casos pueden costar hasta G. 1.000 millones. La iniciativa pretende blindar la atención oncológica y de alta complejidad, aliviando la presión financiera causada por amparos judiciales.

Por Nadia Cano

En una sesión clave del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS), las autoridades pusieron sobre la mesa una propuesta que busca transformar el financiamiento de las patologías de alta complejidad: la creación de un seguro complementario para enfermedades catastróficas.

La idea surge como una respuesta estratégica al desbordamiento financiero que representan estos casos, los cuales, según se admitió en la sesión, pueden costar a la previsional hasta G. 1.000 millones por un solo paciente.

El debate se centró en la necesidad de migrar de un modelo de gestión de crisis a uno de previsión contractual. La propuesta consiste en que el IPS contrate pólizas externas para que empresas especializadas asuman el riesgo.

Isaías Ricardo Fretes en chaqueta azul y suéter gris, sentado en oficina con bandera de Paraguay y documentos sobre la mesa.
Isaías Ricardo Fretes durante la sesión del Consejo de Administración del IPS el 12 de mayo de 2026.

Durante la sesión, liderada por Isaías Fretes como presidente del IPS, los consejeros destacaron que esta modalidad no solo aliviaría las arcas de la institución, sino que ofrecería una garantía de calidad al asegurado. “Probablemente, para el Instituto, obtener eso va a tener un mucho menor costo que estar cubriendo cada paciente (...) El asegurado va a tener asegurada la cobertura de su salud en todos sus márgenes. No va a haber faltante de medicamento, no va a haber faltante de cama”, expresó Fretes.

El cáncer en el IPS: un desafío estadístico y humano

Aunque el Consejo reconoció que el “universo” de pacientes es grande y representa un desafío para las aseguradoras privadas, la urgencia es innegable. Actualmente, el sector oncológico del IPS enfrenta una demanda crítica. Datos del Instituto indican que los pacientes con cáncer representan una de las mayores cargas para el Fondo de Enfermedad y Maternidad.

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Los consejeros manifestaron preocupación por la interrupción de tratamientos debido a quiebres de stock. Además, se resaltó que los amparos judiciales que ordenan la provisión de medicamentos de alto costo siguen presionando el presupuesto actual, lo que hace que el seguro complementario se vea como una salida legal y administrativa viable.

José Emilio Argaña Contreras con cabello canoso y gafas, escucha atento; José Jara Rojas en suéter gris y tres personas alrededor en reunión formal.
José Emilio Argaña Contreras , José Jara Rojas y Jimmy Jiménez, participan del Consejo de Administración del IPS.

El Consejo designó a equipos técnicos para analizar experiencias similares en el sector bancario, donde ya operan seguros complementarios de este tipo. La Gerencia de Salud será la encargada de liderar los análisis de factibilidad para determinar si el mercado asegurador local tiene la capacidad de absorber a un volumen tan importante de pacientes.

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“Si eso se logra, nosotros vamos a dejar de preocuparnos por enfermedades catastróficas”, concluyó Fretes, subrayando que la meta es garantizar que ningún asegurado quede desprotegido ante diagnósticos que hoy resultan económicamente inasumibles para la institución bajo el modelo tradicional. El presidente del IPS urgió además, a la Dirección Jurídica, el análisis del uso del Fondo Nacional de Recursos para la Salud (Fonares), como ya había solicitado en la sesión pasada.