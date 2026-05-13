Caso Hernán Rivas: estos son otros políticos “egresados” de la Sudamericana

Una interesante lista de egresados tiene la carrera de Derecho de la Universidad Sudamericana, siendo el más sonado el caso del ex senador Hernán Rivas (ANR-HC), quien tuvo que renunciar a su banca en el Congreso Nacional el viernes 8 de mayo, presionado por el escándalo de su título de “abogado” de esta casa de estudios.

Días atrás, la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes), advirtió en un reporte que el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), sigue emitiendo títulos de abogado de la Sudamericana, a pesar de que esta carrera dejó de funcionar hace más de un lustro, en el 2015.

En total son seis los títulos de Derecho de la Universidad Sudamericana que registró el MEC, a pesar de los antecedentes del caso de Hernán Rivas, entre el 2023 y el 2025.

Entre los seis, figuran otros políticos colorados oficialistas, flamantes doctores de la ley. Por ejemplo, Rogelio Núñez Arzamendia, colorado cartista y conocido hurrero de Ciudad del Este y funcionario jubilado de la Municipalidad de esta localidad. El jubilado se candidata a concejal municipal para las próximas elecciones por el “Partido de la Juventud”.

Candidato a concejal en Luque, entre los abogados por la Universidad Sudamericana

Hans Hermann Kemper Rojas, candidato a concejal para la Municipalidad de Luque, por el movimiento oficialista Honor Colorado (HC) del Partido Colorado, es otro de los “ilustres” abogados egresados de la Universidad Sudamericana. Según datos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), egresó de esta casa de estudios en el 2017, es decir, dos años después del anuncio de cierre de esta carrera. Su matrícula de abogado es del 2021.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Una unidad del Ministerio Público allanó este martes la oficina donde supuestamente Kemper ejerce como abogado, en la ciudad de Luque, luego de una denuncia ciudadana por el presunto título de grado falso. En el sitio, la comitiva fiscal no encontró al denunciado.

Kemper Rojas es un conocido activista cartista de Luque. Además, al igual que otros candidatos, arrea a docentes, supervisores y hasta directivos del MEC para sus actos políticos. Según denuncian funcionarios de la cartera educativa, entre sus aliados partidarios figura nada más que el director departamental de Educación de Central, Francisco Canatta.

“Priorizan la campaña política, mientras que las escuelas de Luque se caen a pedazos. La Escuela La Residenta tiene una obra inconclusa con dos meses de retraso y nadie dice nada, ahí no van a exigir que terminen los trabajos”, denunciaron profesores de la zona.

Hasta el secretario de Hernán Rivas es egresado de la Universidad Sudamericana

¿El colmo de los colmos? ¿Y si fueron compañeros de Facultad? El que era secretario personal de Hernán Rivas en Diputados, Pedro Javier Rodas Falcon, también tiene el título de abogado de la Universidad Sudamericana, pero a diferencia del ex legislador, que supuestamente se recibió en el 2020, su empleado obtuvo el cartón de egresado en el año 2022, siempre según los datos de la Corte Suprema de Justicia. En ese entonces, corrían siete años desde el anuncio de cierre de Derecho en esta institución.

Llamativamente, aunque suele suceder, Rodas Falcon obtuvo su matrícula del Poder Judicial ese mismo año, el 26 de diciembre, un día después de las celebraciones de Navidad.

Rodas había sido nombrado como director del Centro de Rehabilitación Social (Cereso) en Encarnación, el 6 de setiembre del 2023, por el entonces ministro del Interior, Ángel Barchini (ANR-HC). Duró en el cargo menos de un mes. Fue destituido el 3 de octubre, luego de un vídeo de una fiesta en plena penitenciaria, que se viralizó a través de las redes sociales.

El nombramiento había sido cuestionado hasta por el sector oficialista, debido a las dudas en torno al cartón de Hernán Rivas y por indicios de que influyó a favor de su ex secretario. Igual que Rivas, que con título de abogado representó al Congreso en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Rodas también fue funcionario en esa instancia.

Universidad Sudamericana: concejal de Coronel Oviedo integra el cuadro de honor

El concejal Osvaldo Mora Jiménez (ANR-HC), también obtuvo el título de abogado de la Universidad Sudamericana, 6 años después del cierre de esta carrera en este instituto de educación superior.

Según registros del Poder Judicial, su año de egreso de la Sudamericana es el 2021, mientras que la fecha de expedición de su matrícula y juramento como asesor jurídico es del 22 de marzo del 2022.

En entrevista con el medio local Oviedo Press, publicada el 9 de setiembre del año pasado, el edil, al igual que Hernán Rivas, no pudo precisar quiénes fueron sus compañeros de Facultad.

Concejal de CDE y supervisor de Itaipú, otro egresado de la Sudamericana

Jaime Rolando Méndez Ramírez también tiene el flamante título de abogado de la Universidad Sudamericana, registrado por el MEC el año pasado. Méndez Ramírez es concejal municipal de Ciudad del Este (ANR-cartista), con un salario superior a los G. 27 millones.

También es supervisor de mantenimiento y conservación de la Itaipú Binacional, cuyo director general es el colorado cartista Justo Aricio Zacarías Irún, parte del Clan ZI. Allí, Méndez con una matriz salarial básica deG. 13.785.100, sin contar con bonificaciones y otros beneficios por el puesto.

Méndez Ramírez, se jacta en redes sociales, de haber obtenido el título de doctor en Defensa, Desarrollo y Seguridad Estratégica Nacional por el Instituto de Altos Estudios Estratégicos (IAEE), de abril de este año, según sus publicaciones. En agosto de 2025 recién fue registrado su título de abogado por el MEC.

Ex rector de la Universidad Sudamericana fue hasta hace poco asesor de Luis Ramírez

El ex asesor jurídico y ex rector de la Universidad Sudamericana, Hermann Weisensee, fue hasta el 8 de mayo el asesor jurídico personal del ministro de Educación, Luis Ramírez, tanto en el MEC como en el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones).

Finalmente, el escándalo de Rivas salpicó al titular del MEC, a quien no le quedó de otra que “deshacerse” de su asesor de confianza. Anunciaron que fue apartado del MEC y del Cones el mismo día de la renuncia del ex legislador, el viernes 8 de mayo.

En octubre del 2023, cuando Ramírez ya era titular de la entidad educativa, el abogado Hermann Weisensee, era representante legal de la Universidad Sudamericana.

En una nota con ABC Color, Weisensee avaló la legalidad del título presentado por el senador Hernán Rivas y aseguró que no existe ningún grado de irregularidad en el documento.