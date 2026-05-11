Pese al caso Hernán Rivas, el MEC sigue registrando títulos de Universidad Sudamericana

La Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes), lanzó la semana pasada un informe que indica que entre el 2023 y el 2025, se expidieron 100.000 títulos universitarios de carreras no acreditadas en Paraguay.

La entidad apunta contra el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) por no intervenir en las casas de estudio, principalmente en el caso de las carreras de Derecho y de Medicina, puesto que hay universidades e institutos de educación superior que nunca se presentaron para acreditarse, a pesar de que están obligadas por la Ley Nº 4995/13 de Educación Superior.

En el reporte también aparecen seis títulos de Derecho de la Universidad Sudamericana, que fueron registrados por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), nada más y nada menos que el 20 de agosto del año pasado, cuando el caso del senador Hernán Rivas (ANR-cartista) ya estaba en el ojo de la tormenta. El legislador cuenta con un título de abogado presuntamente falso, emitido por la Sudamericana en el 2020.

El congresista presentó su renuncia el viernes pasado, debido a una segunda investigación del Ministerio Público, por el supuesto uso de un título universitario de contenido falso para asumir como representante del Senado ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

Conocidos cartistas de CDE son flamantes abogados de la Sudamericana, gracias al MEC

Los seis títulos de Derecho de la Universidad Sudamericana, fueron registrados por el MEC, a través de la resolución N° 107.860, firmada por el ministro de Educación, Luis Ramírez, el 20 de agosto del 2025, según los datos abiertos de la cartera estatal.

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Uno de estos 6 títulos está a nombre de Rogelio Núñez Arzamendia, colorado cartista y conocido hurrero de Ciudad del Este y funcionario jubilado de la Municipalidad de esta localidad.

Núñez Arzamendia había sido acusado por el Ministerio Público en el 2008 por la comisión de los supuestos hechos punibles de coacción grave, perturbación de la paz pública y perturbación de servicios públicos. Por esta causa había sido denunciado también de ser presuntamente preso VIP, cuando guardaba reclusión preventiva en una comisaría de Alto Paraná.

Hay que recordar que la carrera de Derecho de la Universidad Sudamericana fue intervenida por el Cones, y cerró todas sus filiales de esta carrera entre el 2015 y el 2016. Además, esta oferta de grado nunca fue acreditada por la Aneaes.

Concejal de CDE y supervisor de Itaipú, flamante egresado de la Sudamericana

Jaime Rolando Méndez Ramírez también tiene el flamante título de abogado de la Universidad Sudamericana, registrado por el MEC el año pasado. Méndez Ramírez es concejal municipal de Ciudad del Este (ANR-cartista), con un salario superior a los G. 27 millones.

Además, figura como supervisor de mantenimiento y conservación de la Itaipú Binacional, cuyo director general es el colorado cartista Justo Aricio Zacarías Irún, parte del Clan ZI. Allí, Méndez con una matriz salarial básica de G. 13.785.100, sin contar con bonificaciones y otros beneficios por el puesto.

En sus redes sociales, el reciente abogado Méndez Ramírez, se jacta de haber obtenido el título de doctor en Defensa, Desarrollo y Seguridad Estratégica Nacional por el Instituto de Altos Estudios Estratégicos (IAEE), de abril de este año, según sus publicaciones. En agosto de 2025 recién fue registrado su título de abogado por el MEC.

Entre los “ilustres” abogados egresados de la Sudamericana, también están el diputado Yamil Esgaib y su retoño, Nasser Esgaib, concejal colorado de Asunción, quien apunta al rekutu por el movimiento oficialista. Nasser Esgaib está en la lista de ediles que aprobaron este domingo, el balance municipal de blanqueo a Óscar “Nenecho” Rodríguez y al intendente actual Luis Bello.

Ex rector de la Sudamericana era asesor de Luis Ramírez cuando registraron estos títulos

Hermann Weisensee, ex rector y asesor legal de la Universidad Sudamericana, fue asesor jurídico externo del MEC y uno de los hombres de confianza del ministro de Educación, Luis Ramírez, desde agosto del 2023 hasta la semana pasada. Es decir, era asesor del titular de la cartera educativa cuando registraron los seis títulos de abogado de la Sudamericana, en agosto del 2025.

Weisensee también fue asesor de Luis Ramírez en el Cones, pero el ministro de Educación tuvo que apartarlo, presionado justamente por el caso de Hernán Rivas. De hecho, fue “separado” del cargo el mismo día en el que Hernán Rivas presentó su renuncia a la Cámara Alta.

El abogado supuestamente ejercía también influencia en las licitaciones que llevaba a cabo el MEC. Una de las denuncias se dio específicamente en una adjudicación de libros por US$ 7 millones. El diputado Andrés “Billy” Vaesken (PLRA), había denunciado que “este señor de apellido Weisensee, que es considerado hoy el cajero del Ministerio de Educación y Ciencias, direcciona las licitaciones”.

Por este motivo, un grupo de legisladores había solicitado una convocatoria de todo el gabinete del ministro Ramírez ante la Comisión de Cuentas del Parlamento, para que comparezca y explique por qué personas extrañas como Weisensee, supuestamente intervienen en las compras educativas. Sin embargo, nadie se presentó.

¿Qué dice el MEC sobre los títulos de Derecho de la Sudamericana, en el 2025?

El Viceministerio de Educación Superior - a cargo del viceministro de Educación Superior y de Culto, Hermenegildo Cohene, quien además es rector de la Universidad Nacional de Itapúa (UNI) y vicepresidente del Cones-, respondió a ABC sobre los títulos de la carrera de Derecho de la Universidad Sudamericana, registrados en el 2025.

Según el MEC, el registro de títulos de la carrera de Derecho de la Universidad Sudamericana, responde a un proceso de regularización administrativa de egresados que cursaron bajo el “marco legal vigente” al momento de su formación, o sea, antes del 2015.

Indican que, en en dicho período regía la Ley N° 2529/2006 (denominada Ley Marcos), la cual facultaba a las universidades a la creación e implementación de carreras en ejercicio de su autonomía.

La respuesta del MEC sobre el flamante registro de títulos de abogado

El procedimiento se sustenta en dictamen de la Dirección de Institutos Técnicos Superiores (DGUISITS), emitido supuestamente tras verificar que se reúnen los requisitos establecidos en la Resolución Ministerial N° 573/2021, que menciona los requisitos generales para contar con este registro de abogado.

“Al haber cumplido la universidad con el acto constitutivo del derecho, al solicitar esta el registro al MEC, este procede al acto declarativo correspondiente, garantizando así la seguridad jurídica y los derechos adquiridos de los egresados”, indicaron.

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Nilsa Beatriz Troche García, Blas Antonio González Vega, Norma Elizabeth Molinas Benítez y Lucía Vanessa Brítez Acosta, son los cuatro que completan la lista de 6 nuevos abogados con registros del MEC en el 2025, además del concejal de CDE Jaime Méndez y Rogelio Núñez.