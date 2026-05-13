Orlando Arévalo suspende su indagatoria en caso por presunta estafa

Para este miércoles a las 9:00 había convocado el fiscal de Lambaré Eugenio Ocampos al exdiputado colorado Orlando Gabriel Arévalo Zielanko, para tomarle declaración indagatoria, en el marco de la causa por presunto cobro indebido de honorarios y estafa, hechos por los que fue denunciado en febrero de este año.

Finalmente, la diligencia fue suspendida porque el exlegislador denunciado designó al abogado Albino Federico Mernes Cáceres como su defensor en esta causa penal. Es así que, debido a que el profesional recién asumía la labor de defender a Arévalo, solicitó la postergación de la audiencia.

Lea más: Fiscal cita a indagatoria a Orlando Arévalo en causa por supuesta estafa

Mernes Cáceres solicitó, escrito mediante, copia íntegra del cuaderno de investigación fiscal a modo de interiorizarse de los datos obrantes en la causa y así, elaborar una estrategia defensiva. Igualmente pidió la suspensión de la declaración con motivo a que fue notificado con anterioridad de la realización, en la misma fecha, de dos audiencias preliminares en Presidente Hayes, en casos que tiene a cargo.

El fiscal de Lambaré, Eugenio Ocampos, ahora debe establecer una nueva fecha para intentar tomar la declaración indagatoria a Orlando Arévalo.

Lea más: Otra denuncia contra el ex diputado Orlando Arévalo

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Orlando Arévalo fue denunciado por cobrar por labores legales y no realizarlas

De acuerdo con la denuncia presentada en febrero de 2026 contra Arévalo Zielako es por el cobro de la suma de la suma de G. 130.000.000, con el fin de realizar gestiones ante el Ministerio Públicoy el juzgado penal de garantías N° 2 de la Capital, para tramitar la obtención de medidas menos gravosas para un procesado por hurto. Sin embargo, no lo hizo.

La denuncia penal fue impulsada por la señora Angélica Álvarez, bajo patrocinio de los abogados José Daniel Aguilera Martínez y Sara Raquel Prieto Ozuna. La víctima asegura haber sido engañada tras el pago de la millonaria suma por servicios legales que no fueron cumplidos conforme a lo pactado.

La mujer fue convocada en marzo por el agente fiscal Eugenio Ocampos y en la oportunidad, la misma ya solicitó la imputación para el exlegislador.

Lea más: #LaMafiaManda: Ratifican legalidad del proceso al exdiputado Orlando Arévalo

Denuncia contra Orlando Arévalo

“El estudio jurídico del señor Orlando Arévalo había firmado el 8 de septiembre del 2025 un contrato de prestaciones de servicios con la señora Angélica Álvarez, comprometiéndose a lograr la libertad ambulatoria de su concubino. Para ello se entregaron 130 millones de guaraníes, entrega que se realizó en la oficina del abogado”, relató José Daniel Aguilera, abogado de Álvarez.

Abogados del estudio jurídico de Arévalo solicitaron la correspondiente intervención en el juzgado penal de Garantías y presentó un incidente de excarcelación del concubino de la señora.

“El mencionado incidente fue rechazado”, detalló Aguilera en declaraciones a la prensa.

Lea más: #LaMafiaManda: Proceso a Orlando Arévalo, nuevamente a cargo de la Cámara

“Ellos jamás apelaron esa resolución. Tenían en ese entonces 24 horas para la correspondiente presentación del recurso”, comentó el letrado.

Ante esta inacción, le revocaron el poder al profesional que forma parte del estudio jurídico del señor Arévalo y desde ese momento le solicitaron la devolución de los G. 130 millones.

Lea más: Chats de Lalo Gomes revelan cómo habría operado con Arévalo para blanquear a Katia Uemura

Exigieron a Orlando Arévalo la devolución del dinero

“Eso fue aproximadamente el 16 de septiembre del año pasado. Entonces, el señor Arévalo se comprometió en una fecha determinada a la devolución de ese dinero, cosa que no ocurrió”, explicó el abogado Aguilera.

El 4 de octubre del año pasado, Arévalo le había firmado un documento a Álvarez por el monto correspondiente.

“Con el correr del tiempo, Álvarez le reclamaba la devolución el dinero, y él le decía que iba a hacer un préstamo, le ponía varios obstáculos, y nunca devolvió el dinero", agregó.

Lea más: Arévalo y su esposa presentaron su descargo ante la Contraloría a dos minutos del vencimiento

En otro momento, Aguilera expresa que el exdiputado se comprometió a la devolución del dinero para el miércoles pasado (4 de febrero). “Nos contactamos con él, y nuevamente nos mintió. Nos mintió y le dijimos que íbamos a tomar las acciones correspondientes por cobro indebido de los honorarios y por estafa”.

En vista de que no encontraron ningún tipo de respuesta positiva o de algún tipo de ánimo de que él pueda devolver el dinero, procedieron a la presentación de la denuncia penal en la ciudad de Lambaré.

Orlando Arévalo también afronta otras tres causas penales

Además de la causa penal por cobro indebido de honorarios y estafa, iniciada tras una denuncia penal y que está a cargo del fiscal Eugenio Ocampos, Orlando Arévalo tiene otras tres causas penales más que están en curso en distintas unidades del Ministerio Público.

La causa principal contra Orlando Arévalo es por supuesto cohecho pasivo agravado (coima) está a cargo de los fiscales Luis Piñánez, Francisco Cabrera y Verónica Valdez. Esta derivó de la investigación publicada en ABC, denominada #LaMafiaManda, tras la exposición de los chats que mantuvo el Arévalo con el diputado fallecido Eulalio “Lalo” Gomes.

Lea más: #LaMafiaManda: Fiscala zafó remoción con ayuda de Lalo y Arévalo

En la citada, la Fiscalía investiga a Orlando Arévalo por un supuesto esquema de cobros de sobornos y tráfico de influencias, desde el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), que integró y llegó a presidir, para favorecer a fiscales y jueces procesados ante dicho órgano, donde el intermediario era supuestamente Lalo Gomes.

En una tercera causa, que está abierta desde el año pasado e inicialmente estuvo a cargo de la fiscala Yrides Ávila, Orlando Arévalo también está siendo investigado por los hechos punibles de lavado de dinero, tráfico de influencias, extorsión, cohecho pasivo agravado (coima) y persecución de inocentes.

Lea más: Imputan a Orlando Arévalo y a dos exmagistradas por presunta coima

Además de Arévalo, también están incluidas en la investigación su esposa, la concejala y precandidata a la intendencia municipal de Lambaré, Carolina González, así como la fiscala Sandra Ledesma. Hasta el momento no hay imputación contra los involucrados en la causa penal.

Y la última causa está relacionada a un reporte de la Contraloría General de la República sobre el llamativo incremento patrimonial que tuvo el exlegislador Orlando Arévalo, por lo que la investigación está caratulada como presunto enriquecimiento ilícito. El ente contralor dictaminó que existen omisiones millonarias, contradicciones y diferencias significativas no justificadas en las declaraciones juradas de bienes presentadas por el matrimonio.