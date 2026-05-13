“Puentazo” en la Junta de Asunción: por fiestas patrias evitan tratar acuerdo con bonistas

La Junta Municipal de Asunción no sesionó este miércoles por falta de quórum reglamentario. Habiendo pasado el horario máximo para el inicio, en sala había 12 de 24 concejales. El “puentazo” se da justo antes del inicio del feriado largo por las fiestas patrias y el Día de la Madre.

Con su ausencia, los ediles evitaron tratar el cuestionado “acuerdo de pago” impulsado por el intendente, Luis Bello (ANR-cartista), con los bonistas municipales.

Los bonos, la mayoría emitidos por Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), deberán pagarse hasta 2035.

El “puentazo” de los concejales: Quiénes estuvieron y quiénes no

A las 9:35, el presidente de la Junta, Arturo Almirón (ANR-disidente), levantó la sesión ante la masiva ausencia de sus colegas. El mínimo para el inicio de sesiones es de 13 concejales presentes en sala.

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Estaban presentes los colorados cartistas:

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Juan Carlos Ozorio Nasser Esgaib Miguel Sosa Sosa René Calonga Karina Acuña.

También estaban los colorados disidentes:

Jesús Lara Juan José Arnold Arturo Almirón.

Los opositores presentes eran:

Augusto Wagner (PLRA) Ramón Ortiz (PLRA) Humberto Blasco (PLRA) Paulina Serrano (PPQ)

Estuvieron ausentes de la sesión:

Los colorados cartistas Marcelo Centurión, César “Ceres” Escobar y Mariano Cáceres

Los colorados disidentes Daniel Ortiz, Carlos González;

Los colorados independientes Javier Pintos y Rosanna Rolón;

Los opositores Fiorella Forestieri (PLRA), Félix Ayala (PLRA), Pablo Callizo (PPQ), Álvaro Grau (PPQ) y Jazmín Galeano (PPQ).

De todos los ausentes, los únicos que no se están candidatando nuevamente para ocupar un cargo en la Junta Municipal, solo son Rosanna Rolón y Félix Ayala. Los demás están en busca del rekutú.

Sin quórum y de “puente”: La maniobra en la Junta para no votar la deuda de Asunción

La ausencia masiva impidió debatir el dictamen de la Comisión de Hacienda sobre el “acuerdo” presentado por el intendente para la deuda con bonistas. La oposición denuncia que el documento enviado por Bello es en realidad una intimación.

Tras el reciente rechazo del Balance 2025, el intendente parece no contar con los votos. El Ejecutivo pretendía validar un reordenamiento financiero con la firma Valores Casa de Bolsa. Sin embargo, las condiciones de los acreedores son consideradas abusivas por los concejales opositores.

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El concejal Humberto Blasco (PLRA) fue uno de los más críticos respecto a la naturaleza del texto, dijo que “lo que llegó no fue el acuerdo anunciado, sino una intimación de pago”. Según el edil, se trata de una maniobra para imponer términos desfavorables a la ciudad. Los bonistas buscan asegurar el cobro de intereses mediante la amenaza de acciones legales.

Blasco sostuvo que la propuesta es “matemáticamente imposible” de cumplir. Explicó que pretender acumular deudas de dos años en 2027 carece de todo sustento contable. “El balance revela que no hay capacidad económica para afrontar dicho pago acumulado”, sentenció. Esta falta de margen financiero llevaría a la capital a un inminente default operativo.

Denuncian “intereses usurarios” del 24% y riesgo de default para la Capital

El concejal opositor remarcó que las penalidades financieras previstas en el acuerdo son “usurarias”. Blasco calificó de “obscena y escandalosa” la sanción del 24% anual que pretende aplicarse en caso de que la comuna no cumpla con el pago de los intereses de 2026 en marzo de 2027. Este porcentaje se sumaría al 17% de interés corriente, duplicando los costos originales pactados.

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El edil fue tajante al deslindar responsabilidades sobre el pago de los compromisos ya vigentes. “La Intendencia no necesita la aprobación de la Junta para pagar deudas corrientes, debe cumplir”. Aprobar este plan sería, según sus palabras, ponerse una peligrosa “soga legal al cuello”.

Blasco denunció que, corriendo traslado a la Junta, el Ejecutivo busca “compartir” la responsabilidad política y legal del impago, involucrando a los concejales en un trato perjudicial para las arcas de la comuna. Al obtener el aval legislativo, Bello diluiría su responsabilidad directa ante el daño patrimonial, según .

El dictamen de Hacienda: El revés legal que el intendente Luis Bello busca eludir

La Comisión de Hacienda ya emitió un dictamen donde recomienda únicamente “tomar nota” del documento entregado por la Intendencia. El órgano aconsejó devolver los antecedentes al Ejecutivo sin otorgar una aprobación formal.

En su dictamen, señalaron que la contratación de deudas es atribución exclusiva del intendente bajo su responsabilidad.

“En la comisión, felizmente, todos decidieron simplemente tomar conocimiento de lo que nos mandó el intendente municipal y no acompañar esta locura”, remarcó Blasco.

Las 5 cláusulas “leoninas” del acuerdo con los bonistas que asfixian

Las condiciones impuestas por los bonistas de la Municipalidad de Asunción, que la oposición califica de “inaceptables”, “abusivas” y “leoninas”, se centran en el pago inmediato de deudas vencidas y una reestructuración que compromete los ejercicios futuros.

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Pago inmediato de la deuda de 2025: Los acreedores exigen el desembolso perentorio de G. 81.271 millones (aprox. US$ 12,7 millones ) por cupones vencidos durante el año pasado. Esta condición se presenta como innegociable para evitar acciones judiciales.

Costos financieros adicionales: Al capital anterior se le deben sumar G. 9.523 millones en concepto de “costos financieros” generados por la mora. El total del pago inicial exigido asciende a G. 90.794 millones .

Interés sobre interés: Los concejales denuncian que la intimación establece el cobro de “intereses sobre intereses”, una maniobra que consideran ilegal y una carga excesiva para la ciudad.

Tasas punitorias elevadas: De incumplirse el cronograma propuesto, se aplicarían intereses punitorios del 2% mensual (24% anual). Según el concejal Blasco, esto prácticamente duplicaría los intereses pactados originalmente. Actualmente, la municipalidad ya paga una tasa del 17%, muy superior al 7% que abona el Estado.

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Diferimiento de la deuda para 2027: La propuesta sugiere pasar los pagos que vencen en 2026 para el 30 de marzo de 2027 . Esto crearía una acumulación de deuda que alcanzaría los G. 208.891 millones (unos US$ 32,6 millones ), lo que se considera un “ clavo ” o trampa financiera para la siguiente administración municipal.

Amenaza judicial: Los bonistas advierten que se reservan el derecho de judicializar la deuda aplicando la máxima tasa legal, además de exigir el pago de gastos de justicia y costas si no se acepta este acuerdo prejudicial.

El legado de Nenecho: Desvío de G. 512.000 millones y cuentas vacías

Óscar “Nenecho” Rodríguez es el principal responsable de la emisión de los bonos G6, G7, G8 y G9. Carlos Pereira, interventor de su gestión, documentó que bajo su administración se desviaron G. 512.000 millones de los bonos G8 (2022), mediante “terribles prácticas ilegales”, como la utilización de una “cuenta única”. Estos recursos, que debían ser destinados a infraestructura, terminaron financiando salarios y otros gastos corrientes.

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Desde mayo de 2025 hasta febrero de 2026, la comuna acumula once incumplimientos en el pago de intereses de los bonos G5 (emitidos por Mario Ferreiro) y los bonos G6, G7, G8 y G9 (emitidos por Nenecho). La suma reclamada en ese período por los bonistas es de G. 130.369 millones.

De ese monto, G. 30.246 millones vencieron durante la gestión de Nenecho, G. 20.694 millones durante la intervención, a cargo de Carlos Pereira, y otros G. 79.428 millones, durante la gestión de Luis Bello. Pese a los serios cuestionamientos a su administración, investigada en la Fiscalía, “Nenecho” se está candidatando nuevamente a concejal de Asunción.