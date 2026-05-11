Balance 2025, de Nenecho y Bello: Rechazo fue “político” y carece de fundamentos, según Gabinete

Jorge Sabaté, director jurídico de la Municipalidad de Asunción, calificó de “político” el rechazo del Balance 2025 por la Junta Municipal. Según el asesor, la decisión del colegiado no cuenta con fundamentos técnicos sólidos que la respalden. Adelantó que el intendente Luis Bello (ANR-cartista) podría devolver la resolución a la Junta tras analizar detalladamente sus términos. El proceso legal otorga un plazo de 30 días para que el Ejecutivo remita nuevamente los documentos correspondientes.

“Ellos hacen un cuestionamiento general, pero no dicen ‘acá en esta parte del balance tenemos estos cuestionamientos’. Entonces, ¿qué es lo que vamos a contestar nosotros?”, dijo en conversación con ABC.

Lea más: La historia de los concejales que avalaron a Nenecho y toda su gestión y ahora quieren el rekutu

Sabaté describió la situación como una “caza de brujas”, motivado por intereses de cara a las próximas elecciones. “Como ellos mismos dijeron, una cuestión política previa a unas elecciones”, dijo. Sostuvo que el balance es simplemente el reflejo contable de los ingresos y egresos de la comuna capitalina.

Sobre el argumento de la falta de firma del auditor interno de la comuna, esgrimido por concejales de la oposición para el rechazo del balance, dijo que esta documentación sólo es obligatoria en el informe para Contraloría General de la República (CGR). “Si es se quiere el informe del auditor, seguramente el intendente le va a adjuntar ese informe ”, remarcó.

Rechazo al Balance 2025: Argumentos fueron debidamente expuestos, dice Blasco

Por su parte, el concejal Humberto Blasco (PLRA) señaló que él mismo presentó, en la fallida sesión ordinaria del miércoles, un informe detallado con diversos argumentos técnicos que motivaron su rechazo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Detrás de Camilo están Latorre, “Nenecho” y todos los que fundieron Asunción, según Hugo Ramirez

Blasco explicó que buscó asegurar que sus fundamentos técnicos quedaran registrados oficialmente dentro del proceso de estudio de la Junta. El edil liberal insistió en que existen motivos suficientes para no aprobar la rendición del ejecutivo asunceno.

El concejal opositor denunció además el uso de “chicanas” del oficialismo para impedir el ingreso de dictámenes opositores durante la sesión. Mencionó específicamente que el concejal Álvaro Grau (PPQ), integrante de la Comisión de Hacienda, no fue adjuntado al expediente de forma sorpresiva. Señaló que este tipo de tácticas ya se habían observado anteriormente durante el ejercicio fiscal de 2024.

¿Cuántos votos se necesitan para mantener el rechazo?

De confirmarse el veto del intendente Luis Bello, la Intendencia tendrá 30 días corridos para responder a la Junta. Sabaté indicó que el Ejecutivo estudiará los términos de la devolución antes de decidir su siguiente paso jurídico. Consultado al respecto de la posibilidad de que el propio intendente o su Gabinete defienda el Balance 2025 ante el pleno, señaló que, a su parecer personal, no lo recomendaría, por considerar que el proceso no tiene seriedad.

Lea más: Samaniego anuncia oficina para proteger a funcionarios municipales perseguidos

La Ley Orgánica Municipal establece el procedimiento a seguir tras un rechazo del balance por el cuerpo legislativo. Ante un eventual veto, la oposición y la disidencia enfrentarán el desafío de reunir una mayoría calificada de votos. Humberto Blasco explicó que se requerirán exactamente 16 votos para lograr levantar el veto del jefe comunal.

Si la Junta ratifica el rechazo, el expediente sería derivado finalmente a la Contraloría General de la República y al Tribunal de Cuentas. Sabaté dijo que cualquier sospecha de hecho punible debe ser dirimida ante el Ministerio Público directamente. La definición del balance 2025 queda ahora pendiente de la decisión oficial que tome el intendente Luis Bello.