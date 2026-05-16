Villarrica rindió homenaje a Ramón Indalecio Cardozo en el Día del Pedagogo Paraguayo

La actividad se desarrolló en coincidencia con el Día Nacional del Pedagogo Paraguayo y el aniversario número 150 del nacimiento del reconocido docente Ramón Indalecio Cardozo, cuya trayectoria dejó huella en el sistema educativo nacional.

El acto central reunió a estudiantes, docentes, directivos, representantes del sector educativo, escritores, centros de estudiantes, padres de familia y autoridades municipales, además de miembros de la organización JCI Villarrica y ciudadanos que acompañaron la jornada cultural.

Uno de los momentos más destacados fue la inauguración de la primera biblioteca callejera del departamento del Guairá, instalada en la Plaza de los Héroes de Villarrica del Espíritu Santo con el objetivo de promover el acceso libre a la lectura.

El espacio fue dotado de libros donados por ciudadanos, instituciones educativas y organizaciones sociales, en una iniciativa que busca fomentar el hábito lector y fortalecer el vínculo comunitario con la educación y la cultura. Desde la Municipalidad señalaron que la biblioteca estará disponible para toda la ciudadanía e instaron a cuidar este patrimonio comunitario destinado al uso público y gratuito.

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En el homenaje tuvo una participación especial la comunidad educativa de la Escuela Básica N° 114 Ramón Indalecio Cardozo, institución que lleva el nombre del histórico pedagogo paraguayo.

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Los alumnos presentaron diversos números artísticos preparados para la ocasión, mientras docentes y directivos destacaron la importancia de mantener vigente el legado educativo y humano de Ramón Indalecio Cardozo.

La directora de la institución, la licenciada Ada Marlene Bogado, afirmó que recordar al educador paraguayo implica valorar la enseñanza como herramienta de transformación social. “Su legado no solo marcó la historia educativa del Paraguay, sino que también sembró principios que hoy continúan guiando nuestra misión institucional”, expresó durante su discurso.

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La educadora sostuvo, además, que la formación de personas íntegras, críticas, solidarias y comprometidas con la sociedad constituye uno de los principales desafíos actuales de la educación paraguaya.

Bogado señaló que desde la escuela renuevan permanentemente el compromiso de proyectar hacia la comunidad los valores defendidos por Ramón Indalecio Cardozo, entre ellos el amor al conocimiento, la disciplina, la creatividad y la responsabilidad social. “Creemos firmemente que la educación no se limita a las aulas, sino que debe impactar positivamente en las familias, en la comunidad y en el futuro de nuestro país”, manifestó.

Asimismo, indicó que buscan formar estudiantes capaces de convertirse en protagonistas del cambio y constructores de una sociedad más justa y preparada.

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Durante la actividad también se resaltó el papel histórico de Ramón Indalecio Cardozo como uno de los principales reformadores de la educación paraguaya durante el siglo XX. El reconocido pedagogo impulsó métodos de enseñanza innovadores para su época y defendió una educación centrada en el desarrollo integral del niño, promoviendo además la formación ética y ciudadana.