Hernán Rivas: Cones ignora pedido de Aneaes de intervenir 100 carreras de Derecho no acreditadas

El 4 de mayo, la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes), remitió una nota dirigida al ministro de Educación, Luis Ramírez, quien también preside el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), para que intervenga en más de 100 carreras de Derecho de 28 universidades que nunca se sometieron a los procesos para certificar su calidad en los últimos diez años.

Se trata de carreras que están legalmente habilitadas por el Cones, pero que nunca fueron acreditadas por la Agencia, pese a que están obligadas a hacerlo, según establece el artículo 2 de la Ley N° 2072/15 que indica que la participación en procesos de evaluación externa y acreditación tendrá “carácter obligatorio” para las carreras de Derecho, Medicina, Odontología, Ingeniería, Arquitectura e Ingeniería Agronómica.

“De oficio deberían ser intervenidas, porque son carreras obligadas y convocadas por la Aneaes desde 2015 y han eludido sistemáticamente su obligación legal”, había afirmado en ese entonces José Duarte Penayo, presidente de la entidad acreditadora.

En la nota, la Agencia aseguraba brindar “insumos técnicos” e institucionales que permitan al Cones adoptar las medidas que estime pertinentes conforme a sus “atribuciones legales”.

Cones: ¿Qué pasó con el pedido de intervenir carreras no acreditadas?

Según informaron desde la Aneaes, el Cones, presidido por el titular del MEC, Luis Ramírez, y cuyo vicepresidente es Hermenegildo Cohene, también viceministro de Educación Superior del MEC, hasta la fecha, el pedido de intervención fue ignorado por la instancia reguladora de la Educación Superior.

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De acuerdo con datos de la Agencia, en Paraguay existen 200 sedes de Derecho, de las cuales solo 33 cuentan con acreditación (17%) y 158 no están acreditadas. De estas 158 Facultades, la gran mayoría, 103, nunca se presentaron a las evaluaciones obligatorias por ley.

El resto, unas 26 carreras tienen sus acreditaciones rechazadas o se encuentran en proceso de evaluación, pero al menos se presentaron para contar con la acreditación que certifique su calidad, siempre según las cifras de Aneaes.

De las 28 Facultades que nunca se presentaron a acreditar, 26 son provenientes de universidades privadas, distribuidas en Asunción, Central, Misiones, Alto Paraná e Itapúa, principalmente. Las personas interesadas en conocer cuáles son las carreras de Derecho acreditadas a nivel país, pueden acceder al listado que se encuentra en la página web de la Aneaes.

¿Figura la Universidad Sudamericana, que otorgó el presunto título mau a Hernán Rivas?

El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), sigue registrando títulos de grado en Derecho de la Universidad Sudamericana, pese a los antecedentes del caso Hernán Rivas, exsenador que tuvo que renunciar el pasado 8 de mayo, envuelto en un escándalo por su presunto título “mau” de abogado.

Pese que esta institución privada, anunció el cierre de la carrera en el 2015, en agosto del año pasado, el MEC avaló seis títulos de grado de Derecho. Entre los flamantes egresados figura un concejal colorado cartista de Ciudad del Este, Jaime Rolando Méndez Ramírez.

El edil es también supervisor de la Itaipú Binacional, cuyo director general es el colorado cartista Justo Aricio Zacarías Irún, parte del Clan ZI. Solo en salarios, entre la Junta Municipal de CDE y la hidroeléctrica, Jaime Méndez gana casi G. 40 millones mensuales.

Desde el anuncio del cierre de Derecho en el 2015, una larga lista de políticos y hasta magistrados salió egresada de esta casa de estudios, con aval del MEC. Aún así, la Universidad Sudamericana no figura entre las entidades que deberían ser intervenidas por el Cones, según la Aneaes. Más abajo, te contamos el porqué.

Intervención de la Universidad Sudamericana: esto dice la Aneaes

El presidente de la Aneaes, José Duarte, asegura que la entidad a su cargo, busca centrarse en las universidades que están habilitadas legalmente, pero que nunca se sometieron al procedimiento para ser acreditadas.

“Respecto a intervenir o no la Universidad Sudamericana, resulta difícil intervenir algo que no existe y que nunca fue reconocido por el órgano rector, el Cones”, afirma.

Con respecto a la falta de reconocimiento, el Cones se justifica en que siguen expidiendo títulos de Derecho, pese a que la carrera nunca fue habilitada por esta entidad, y que además fue cerrada en 2015 porque la oferta funcionaba con la normativa anterior, la famosa “ley Marcos”. Es decir, funcionaba cuando el Consejo aún no existía.

Para Duarte, lo que podría hacer el MEC es “auditar” su departamento de Registro de Títulos, que depende del Viceministerio de Educación Superior, ahora a cargo de Hermenegildo Cohene, quien, por cierto, entre los múltiples cargos que ocupa, también es rector de la Universidad Nacional de Itapúa (UNI).

Exrector de la Universidad Sudamericana fue hasta hace poco asesor de Luis Ramírez

El exasesor jurídico y exrector de la Universidad Sudamericana, Hermann Weisensee, fue asesor jurídico personal del ministro de Educación, Luis Ramírez, tanto en el MEC como en el Cones.

El escándalo de Rivas salpicó al titular del MEC, a quien no le quedó de otra que “deshacerse” de su asesor de confianza. Anunciaron que fue apartado del MEC y del Cones el mismo día de la renuncia del exlegislador, el viernes 8 de mayo.