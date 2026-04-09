Caso Rivas: acusan a fiscala Machuca de ser “monje negro” y a Vera Navarro de “prevaricador”

La senadora Yolanda Paredes, del Partido Cruzada Nacional (CN) denunció supuestas maniobras dentro del Ministerio Público y el Poder Judicial que, según afirmó, terminan beneficiando actores políticos y recientemente al senador Hernán David Rivas (ANR, HC), quien fue sobreseído en una causa por supuesto título falso.

Durante su alocución, la legisladora describió la situación del sistema judicial: “Les siento pena a mis colegas abogados que hoy tienen que manejarse dentro de este submundo de delincuencia judicial disfrazada de poder judicial. Estamos hablando hoy nada más y nada menos que es una prostitución judicial la que nos maneja y nos gobierna”.

Paredes sostuvo que existe un esquema estructural que afecta el ejercicio del derecho en nuestro país y que impacta directamente en la institucionalidad.

Señalamientos contra Soledad Machuca

La senadora cuestionó a la fiscala Soledad Machuca, a quien calificó como una figura clave dentro del Ministerio Público. “Soledad Machuca es realmente el monje negro dentro de la Fiscalía General del Estado”.

La senadora aseguró tener antecedentes personales con la fiscala: “cajoneó las denuncias que yo realicé en contra del aquel entonces Javier Zacarias Irún, cuando fue intendente municipal y su esposa Sandra MacLeod de Zacarias”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También acusó A Machuca de operar sistemáticamente en casos que involucran a figuras políticas: “Soledad Machuca, dentro de la Fiscalía General del Estado, es la persona encargada de cajonear todos aquellos casos en donde se hayan envueltos autoridades políticas. Aquella que mueve realmente los resortes”.

Lea más: ¿Expediente de Hernán Rivas puede ser auditado? Esto dijo el presidente de la Corte

Además, vinculó su actuación al caso del senador Hernán Rivas: “Evidentemente, una persona útil al sistema político corrupto. Hoy nuevamente me entero que Soledad Machuca también fue la que cajoneó el expediente Hernán Rivas a los efectos justamente de que gane el tiempo suficiente para que pueda prescribir algunos delitos, porque no prescribieron todos los delitos”.

La legisladora también apuntó al titular del Ministerio Público, Emiliano Rolón, cuestionando su gestión. Lo describió como alguien que llegó con expectativas de cambio pero que, según su visión, no ha cumplido.

Paredes cuestionó que Machuca continúe en funciones: “Evidentemente, una persona útil al sistema político corrupto”.

Cuestionamientos al Poder Judicial y a Delio Vera Navarro

En relación al Poder Judicial, la senadora criticó la actuación del camarista Delio Vera Navarro en el caso Rivas: “Delio Vera Navarro y compañía hicieron lugar, admitieron la apelación y no contento con admitir la apelación, en el caso Hernán Rivas, ordenan el sobreseimiento de la causa”.

También cuestionó su retiro en un momento clave en el que se definía el caso Rivas: “Delio Vera Navarro, unos días antes de la resolución se acoge la jubilación. Qué lindo, qué lindo hacer el negocio y retirarse”, dijo al cuestionar que sea condecorado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia”.

“Magistrados como Delio Vera Navarro deberían terminar presos en razón de su actuación, porque lo que cometió es prevaricar, tratando de hacerle creer a la comunidad jurídica, porque una cosa es que le quiera hacer creer a las personas que no están versadas en derecho, a lo mejor les cree. Pero nosotros que somos parte de la comunidad jurídica, una tomadura de pelo, Delio Vera, Navarro y la jueza Viviana Benítez", dijo.

Lea más: Jurado de Enjuiciamiento define líneas de investigación en el caso Hernán Rivas

Paredes también cuestionó la legalidad de la decisión judicial: “Hablar de prescripción en este caso realmente no corresponde, pero lo triste acá es la actuación de magistrados judiciales, que los que debieran proteger, velar por el cumplimiento de las normas procesales de la Constitución Nacional, sean ellos los primeros que pisotean”.