IPS dice que agilizarán compra de insumos con la tienda virtual de Contrataciones Públicas

En un paso estratégico hacia la digitalización y la eficiencia administrativa, el Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS) aprobó esta mañana, durante la sesión de la fecha, una medida clave para reestructurar sus mecanismos de adquisición de insumos.

La máxima autoridad de la previsional dio luz verde a la Gerencia de Abastecimiento y Logística a través de la Dirección Operativa de Contrataciones para realizar las gestiones y se comience a operar activamente dentro del canal de compras electrónicas del Estado.

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La resolución autoriza de forma expresa, que se podrán realizar todas las gestiones pertinentes para solicitar cotizaciones y concretar la adquisición de insumos para el IPS utilizando la plataforma de tienda virtual. Este sistema se encuentra plenamente habilitado en el portal oficial de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

Adiós a la burocracia tradicional

La tienda virtual de la DNCP opera bajo la modalidad de catálogo electrónico donde los proveedores y los precios de los productos ya han sido previamente seleccionados, auditados y adjudicados por el ente rector de las compras públicas.

Al migrar hacia este modelo, el IPS busca reducir drásticamente los plazos de abastecimiento. En las licitaciones tradicionales, las fases de diseño de pliegos, llamados a concurso, evaluación de ofertas y resolución de protestas de competidores suelen demorar meses, lo que históricamente ha expuesto a los asegurados a periodos críticos de desabastecimiento.

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Además de la celeridad, la decisión del Consejo apunta a blindar la transparencia y el control de los costos institucionales. Al adquirir insumos con precios de referencia ya topados y estandarizados por la DNCP para todo el aparato estatal, el IPS disminuye los riesgos de sobreprecios.