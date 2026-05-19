Wilka asegura que no hubo daño patrimonial en la fallida compra de combustible catarí

El presidente de Petropar, William Wilka, fue consultado sobre la situación del fallido contrato de provisión de combustible con la firma catarí Doha Holding Group LLC, durante su presencia en la ciudad de Mauricio José Troche. Esta operación había generado cuestionamientos debido a que el producto nunca llegó al país pese a que ya se habían realizado pagos adelantados.

El titular de la petrolera estatal indicó que desde Petropar ya se iniciaron todos los mecanismos previstos contractualmente y que el proceso se encuentra prácticamente cerrado desde el punto de vista administrativo de la empresa.

Wilka explicó que el contrato venció a finales de abril y que, tras el incumplimiento de la proveedora, se procedió formalmente a la rescisión del acuerdo comercial.

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Asimismo, aseguró que Petropar ejecutó posteriormente la garantía bancaria establecida dentro del contrato, recuperando así el monto comprometido por la operación. Según detalló, la estatal ya cobró la suma de US$ 3.050.000 correspondiente a la garantía bancaria.

“El lado de Petropar está totalmente cubierto y garantizado de que no hubo ningún daño patrimonial”, afirmó.

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Wilka insistió en que la recuperación de la garantía demuestra que la empresa pública no sufrió pérdidas económicas derivadas del frustrado acuerdo internacional.

“Al contrario, hemos cobrado esa suma de la garantía, con lo cual queda más que demostrado que no hubo ningún daño a la empresa”, sostuvo.

El presidente de Petropar afirmó además que el monto recuperado corresponde al total de la garantía prevista contractualmente.

“Es el 100% de la garantía, que equivale al 5% de la oferta total, que representa US$ 3.050.000 y está totalmente cubierto”, manifestó.

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Repercusiones del caso

No obstante, el caso continúa generando repercusiones debido a las dudas surgidas en torno al proceso de contratación y a la fallida operación comercial con la firma extranjera.

En ese contexto, Wilka confirmó que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas impulsó una auditoría relacionada con el procedimiento llevado adelante.

“Yo sé que la DNCP sacó un dictamen en el cual pide realizar una auditoría”, indicó.

El titular de Petropar remarcó, sin embargo, que desde la perspectiva de la estatal el caso ya fue resuelto al haberse ejecutado la rescisión contractual y recuperado la garantía bancaria.

Las declaraciones se producen luego de semanas de cuestionamientos relacionados con la frustrada importación de combustible catarí, operación que generó preocupación debido a los pagos anticipados efectuados y a la falta de recepción del producto tras al menos 10 prórrogas en los plazos contractuales.

Tras el fracaso de la operación, Petropar debió avanzar rápidamente en nuevos procesos de compra de gasoil para garantizar el abastecimiento del mercado interno y evitar eventuales inconvenientes en la distribución de combustibles.