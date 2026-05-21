Carapeguá: Junta vuelve a convocar a la empresa por denuncias y atraso en el alcantarillado sanitario

La obra de alcantarillado sanitario fue adjudicada al Consorcio Sanitario Carapeguá, integrado por Benito Roggio e Hijos SA y Constructora Chávez Hausman SA, representado por el ingeniero Helard Tejada. El proyecto cuenta con una inversión de G. 80.000 millones financiados por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

La primera etapa prevé beneficiar a unas 12.500 personas, con una cobertura final estimada de 18.700 habitantes, según el anuncio oficial.

Los cuestionamientos a las obras del Consorcio Sanitario Carapeguá, representado por el ingeniero Helard Tejada, incluyen a ciudadanos que aseguran haber sido contratados para trabajos temporales y posteriormente fueron despedidos sin recibir el pago correspondiente por los días trabajados.

A esto se suma el descontento generalizado por el escaso avance de las obras y la falta de indicios sobre la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales.

Durante la última sesión de la Junta Municipal, presidida por Rosa Ramos (ANR-HC), los concejales analizaron las constantes quejas provenientes de distintos barrios de la ciudad.

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Los frentistas denunciaron que, en los sectores donde ya fueron instalados los caños y registros de la red cloacal, las calles quedaron en condiciones deplorables, con empedrados destruidos, piedras acumuladas en plena vía pública y registros inconclusos sin señalización adecuada.

Pedirán plan de solución

El órgano deliberativo decidió convocar nuevamente a representantes del Consorcio Sanitario Carapeguá para que brinden explicaciones sobre las denuncias y expongan un plan de solución a los problemas que afectan a los vecinos.

Luciana Recalde, del barrio San José, manifestó que no es la primera vez que realizan reclamos y pidió que los concejales también fiscalicen directamente los trabajos ejecutados por la empresa.

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Pidió que los ediles salgan a recorrer y exijan que las calles vuelvan a quedar transitables. Añadió que los vecinos no confían plenamente en la fiscalización municipal ni del MOPC, por lo que considera que los concejales deben ejercer un mayor control sobre la ejecución de la obra.

Promesas incumplidas

En marzo de este año, ante las primeras denuncias ciudadanas, los ingenieros Hugo Cardozo y Helard Tejada, representantes de la empresa, mantuvieron una reunión con los concejales y se comprometieron a atender cada reclamo. En aquella ocasión aseguraron que entre 12 y 13 registros serían tapados semanalmente y que las calles intervenidas quedarían nuevamente en condiciones.

Sin embargo, según los vecinos y concejales, dicho compromiso aún no fue cumplido.

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Intentamos obtener la versión del Consorcio Sanitario Carapeguá sobre las denuncias, pero no hubo respuesta a las llamadas a la línea habilitada para la atención ciudadana. Estamos abiertos en caso de que deseen referirse a los cuestionamientos.