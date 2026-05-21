Exploración de gas en los Médanos del Chaco: realizan audiencia para debatir proyecto

El diputado de Asunción José Rodríguez (ANR-HC) presentó semanas atrás un proyecto de ley que apunta a modificar dos artículos de la Ley 5723/2016 que declara como área silvestre protegida bajo dominio público al Parque Nacional Médanos del Chaco.

Rodríguez defendió su iniciativa argumentando que el país se encamina a un déficit energético entre 2027 y 2028 debido a la falta de infraestructura. Según el legislador, la explotación de gas natural científicamente previsible en la zona permitiría generar energía y potenciar la Región Occidental.

“Con el gas natural vamos a generar energía y vamos a poder desarrollar el Chaco sin depender de ningún organismo extranjero en el tema de los préstamos y los recursos”, afirmó Rodríguez.

El parlamentario minimizó las críticas recibidas en redes sociales, asegurando que cuenta con la “autoridad moral” para plantear el debate debido a su historial en la presentación de leyes de protección ambiental y animal. Asimismo, justificó no haber realizado consultas previas a las comunidades indígenas señalando que la Constitución lo ampara para presentar proyectos y que la audiencia pública es apenas el primer paso.

Rodríguez también cuestionó al ministro del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), Rolando de Barros Barreto, señalando que “se apuró” al dictaminar en contra del proyecto. Añadió que, de no encontrarse consenso social o los votos necesarios, está abierto a retirar la propuesta.

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Coalición por los Bosques pide que diputado retire el proyecto

Óscar Rodas, portavoz de la Coalición por los Bosques y representante de la organización WWF, aclaró que el sector no se opone a la prospección ni a la búsqueda de soberanía energética, pero advirtió que un proyecto idéntico ya fue rechazado por el Congreso en el año 2022.

Rodas argumentó que la ecorregión posee un ecosistema de dunas vegetadas sumamente frágil, donde cualquier alteración o contaminación de acuíferos provocaría un daño irreversible que no puede ser mitigado ni compensado.

“Cuando hay un impacto irreversible, la compensación no es una opción. Se pierde un elemento único e irreemplazable”, advirtió Rodas.

El representante ambiental subrayó además que el propio Mades remitió un dictamen técnico y jurídico vinculante el pasado 12 de mayo, reiterando su rechazo a vulnerar el área protegida. Según el documento del Ministerio, permitir esta modificación sentaría una jurisprudencia peligrosa para todos los parques nacionales del Paraguay.

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Participación indígena en el debate

La audiencia pública cuenta con la presencia de líderes de la Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI) y el pueblo Guaraní Ñandéva, encabezado por el líder Isabelino Bogado. En una breve charla con periodistas, señaló que no están de acuerdo con la propuesta, ya que consideran que causará un perjuicio directo a cerca de mil nativos de tres pueblos.

Desde la Coalición recuerdan que, bajo normativas internacionales y constitucionales, el consentimiento y la consulta libre, previa e informada a los pueblos originarios, no pueden ser omitidos en ningún proyecto que afecte sus territorios ancestrales.