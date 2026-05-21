Medicina: carrera habilitada por el Cones en marzo ¿ya tiene alumnos en octavo semestre?

El Consejo Nacional de Educación Superior (Cones)- presidido por el ministro de Educación, Luis Ramírez-, cocinó el 17 de marzo la habilitación provisoria de tres nuevas carreras de Medicina, pese a críticas del gremio médico ante la falta de campos de práctica y la dudosa calidad de las ofertas.

Una de las tres carreras aprobadas provisoriamente fue para la Universidad Interamericana, de gestión privada, en su sede central ubicada en Pedro Juan Caballero.

La condición de habilitación provisoria solo rige para las ofertas de grado en Ciencias Médicas, a través de la Resolución N° 2 del Cones, aprobada por el Consejo el mismo día de aprobación, el 17 de marzo. Implica, por ejemplo, que recién en dos años las facultades pueden demostrar que cuentan con campos de práctica para los estudiantes.

Pese a que la Interamericana obtuvo esta apertura temporal y condicionada de Medicina, hace apenas dos meses, sin que se haya verificado que cuentan con campos de práctica, aparentemente ya cuenta con alumnos en octavo semestre, según publicó la Unión de Facultades de Medicina Privadas del Paraguay (Ufamep).

¿Nueva carrera de Medicina ya tiene estudiantes en cuarto año?

“Los estudiantes del octavo semestre (cuarto año) de la Universidad Interamericana participan de las ESICOM (Estaciones Simuladas de Competencias Médicas)”, rezaba una publicación de la Ufamep en redes sociales.

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“Comprometidos con la excelencia, pusieron a prueba sus conocimientos y habilidades clínicas en un ambiente que simula los desafíos reales de la práctica médica, enfrentando situaciones que exigen actuar con criterio, seguridad y profesionalismo", continuaba el posteo del gremio de facultades privadas.

La publicación se dio en medio de críticas hacia la supuesta falta de calidad de las ofertas de grado en este tipo de instituciones, en un contexto donde menos del 50% de las 46 carreras de Ciencias Médicas habilitadas por el Cones, tienen certificación de calidad por parte de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes).

La Agencia incluso rechazó la acreditación de una oferta en Ciencias de la Salud en abril pasado, que ofrece la Universidad María Auxiliadora (UMAX), con sede en Mariano Roque Alonso.

La respuesta del rector de la Universidad Interamericana

Miguel Cáceres, rector de la Universidad Interamericana, aseguró a ABC que no cuentan con alumnos de octavo semestre en la recientemente aprobada oferta de Medicina en Pedro Juan Caballero.

Según Cáceres, se trató de un error en la publicación de la Unión de Facultades Privadas. Horas después, la publicación fue borrada y corregida sospechosamente por el gremio. En la misma, ahora se indica que los alumnos del octavo semestre corresponden a la Universidad Central del Paraguay (UCP).

“A la fecha, nosotros al contar con la habilitación provisoria, podemos ofertar la carrera y abrir las puertas para las actividades académicas. Efectivamente contamos con estudiantes del primer semestre desde marzo de este año”, afirmó.

Agregó que, una vez que esta habilitación provisoria se convierta en habilitación “definitiva”, verán la posibilidad del ingreso de alumnos de otros semestres, “hasta lo que nos permita la normativa de convalidaciones del Cones”.

Rector es candidato a concejal en Fernando de la Mora

Miguel Cáceres, rector de la Interamericana, cuya sede central está en Pedro Juan Caballero, es precandidato a concejal por el Partido Colorado en Fernando de la Mora.

Forma parte del movimiento Honor Colorado y entre sus propuestas, si sale electo, promete trabajar por la instalación de un “teleférico” para la ciudad joven y feliz.