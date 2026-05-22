Cartismo buscaría acaparar la comisión de títulos falsos en el Senado, denuncia Esperanza Martínez

El presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, firmó la resolución por la cual integra una comisión especial del Senado que investigará la presunta “mafia de títulos”.

La nómina generó cuestionamientos porque ubicó en primer lugar al senador cartista Patrick Kemper, por delante de la proyectista Esperanza Martínez. La senadora indicó que va a hablar con Bachi sobre esta sitaución, pero señaló que todo apunta a que el cartismo quiere acaparar la comisión.

“Me gustaría presidir, pero realmente es el pleno el que tiene que votar en la primera reunión y elegir a las autoridades. Pero es casi como una tradición que el que está encabezando va a ser el presidente o la presidenta”, expresó la legisladora.

Seguidamente, sostuvo: “Espero que se pueda resolver, porque yo personalmente no quiero estar de adorno de una torta. No quiero estar allí para fingir que hacemos algo y realmente es para encubrir toda esta situación”.

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Martínez señaló que van a comenzar las investigaciones por la Universidad Sudamericana, pero que ya están recibiendo denuncias de otros títulos y por eso va a ampliarse a otras instituciones.

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“Obviamente por el tema de la Sudamericana, porque ahí estamos hablando de cerca de 2.550 títulos en tres años en más de 20 universidades, no solamente las de Derecho, sino de otras carreras también”, mencionó.

Ante la intención del cartismo de poblar y controlar la comisión, la legisladora apuntó: “Ellos no solamente colocaron al senador Patrick Kemper a la cabeza, lograron colocar una mayoría cuando el sector de la oposición estaba liderando este proceso. Esto es como una especia de blindaje para ellos”.

La legisladora indicó que esta sería una movida para proteger a Hernán Rivas y por eso reiteró que no le gustaría estar en una comisión donde se haga una fantasía, que se amague estar investigando y al final no salga nada.