Títulos falsos: solicitan crear comisión de investigación en el Senado el miércoles

Si bien el tribunal de apelación integrada por Agustín Fernández, el jubilado Delio Vera Navarro y Bibiana Benítez resolvió por votos en mayoría de estos dos últimos el sobreseimiento del senador cartista con permiso Hernán Rivas de la causa que lo investiga por su presunto título falso de abogado, se presentaron varias otras denuncias vinculadas al hecho.

El argumento del tribunal fue que supuestamente el hecho prescribió, lo que es cuestionado tanto por la propia Fiscalía, como también por varios referentes del derecho. A esto se sumaron otras denuncias contra el diputado cartista Yamil Esgaib y su hijo y concejal de HC Nasser Esgaib, quienes supuestamente se recibieron en solo tres años, entre otros casos de la “rosca de los títulos” denunciada por el diputado independiente Raúl Benítez.

En este contexto, la senadora del PPC, Esperanza Martínez, aseguró que solicitará la creación de una comisión especial de investigación de los supuestos títulos falsos, ya que los mismos son utilizados para ocupar cargos de relevancia dentro del Estado, como el caso de Rivas, quien fue presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y cuyos procesos durante su gestión hoy día están siendo cuestionados ante las dudas del origen de su título.

“Hay una situación ya calamitosa, una situación de descontrol, una situación de alta gravedad porque las personas que están con estos títulos aparentemente falsos o amañados, como quieran llamarlo, terminan ocupando instancias del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial y están haciendo tareas en el caso del Poder Judicial que posteriormente pueden ser cuestionadas”, señaló.

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Títulos falsos: terminaron carreras en tiempo récord

Reiteró que existen indicios de muchos vicios que demuestran que es imposible que se hayan terminado carreras en tres años, cuando deben tener entre cuatro y cinco años, o casos de personas que obtuvieron el título universitario antes de tener su título de bachillerato, por lo que comparó el hecho con el conocido caso de “La Mafia de los Pagarés”.

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“Un sistema estructurado de varias instancias del poder público, pero también del sector privado, alineados, protegidos con capas de impunidad que ha hecho que salgan esta cantidad importante de títulos y necesitamos hacer un saneamiento, una investigación seria, un saneamiento y desbaratar esta estructura”, insistió.

Sostuvo que se evidencia la existencia de la estructura con la protección cerrada que hace el cartismo con Hernán Rivas, al que tildó de nunca hacer un aporte significativo, y quien al ser cuestionado por este hecho, le concedieron un permiso tildado de ilegal, caso similar al del condenado en el marco del Operativo A Ultranza, Erico Galeano.

“No se conoce nada extraordinario que haya hecho y; sin embargo, un cierre de todo el cartismo, una protección, porque detrás de él hay una cantidad de personas en las mismas condiciones también importantes, ocupando cargos importantes. A mí me parece que es la punta del iceberg que está a punto de ser destapado y van a tratar de todas las maneras de desarticular o ocultar la información de tal manera a que no podamos obtener”, puntualizó.

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“Somos la fábrica de títulos mau”

Remarcó que la investigación que realice la comisión no es vinculante a un proceso penal, pero que las instituciones involucradas en el hecho deben rendir cuentas, ya que son las responsable de perpetrar una “estafa social”, aunque no descartó enviar los indicios de presuntos hechos punibles resultantes de la investigación a la Fiscalía.

Aseguró que la educación es un derecho, no un negocio en el que se pretende “estafar a la ciudadanía” y quienes pretenden hacerlo deberían buscar otras ramas.

“Estamos siendo el hazme reír en toda la región, porque esto no solamente preocupa a Paraguay, preocupa a toda la región, porque nosotros somos la fábrica de títulos mau”, refirió.

La propuesta fue presentada en la reunión de la Mesa Directiva de hoy y fue incluida en el orden del día para la sesión de este miércoles.

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Críticas por situación económica

Hoy se dio un nuevo incremento en el precio del gas, como también un aumento en los precios del combustible de Petróleos Paraguayos (Petropar). Esto se da en el contexto de un conflicto armado en Medio Oriente, donde fuerzas militares de Irán bloquearon el Estrecho de Ormuz, por donde pasa la mayor parte del petróleo del mundo, tras los ataques de Estados Unidos e Israel al país persa.

Si bien actualmente hay conversaciones de alto al fuego y que propician llegar a acuerdos de paz, aún no hay una conclusión pacífica al conflicto. También en Paraguay se registra una reducción del precio del dólar, que llegó hoy a G. 6.200.

La senadora Martínez lamentó que el panorama internacional sea tan crítico, ya que a su parecer estamos a puertas de una guerra de mayor intensidad, no solamente en el entorno de Irán y los países alrededor, sino con otros actores que están participando, por lo que una cosa que parecía de ocho días, se convirtió en una guerra que no puede ser controlada por Estados Unidos, lo que finalmente nos perjudica a todos.

Sobre las medidas que podría aplicar el Poder Ejecutivo, dijo que es algo que el gobierno debería analizar, ya que la mayoría de los gobiernos de la región están aplicando desde subsidios a los combustibles, hasta la eliminación de impuestos, a fin de que el aumento del precio de los hidrocarburos no afecten a la economía de la población.

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“Aparte de eso tenemos que hablar también de nuestra ley del salario mínimo, que es una medida que está hoy en discusión y ojalá podamos hacerlo tomando en cuenta estos problemas económicos que estamos viviendo en el país y en el mundo entero. Lo que pasa es que acá hay muchas cadenas oligopólicas que en el fondo controlan los precios y realmente, a pesar de que el discurso es el libre mercado, acá hay muchas cosas que se hacen en una mesa de tres, de cuatro, etcétera”, explicó.

Insistió en que el gobierno tiene que tener un diálogo muy cercano con estos sectores y tratar de incidir para que estos sectores oligopólicos no terminen marcando los precios en un momento tan complejo y difícil para toda la población.

Criticó que el gobierno utilice la muletilla del crecimiento económico del 5.5%, cuando eso no se traduce en la microeconomía, siendo que hoy día la gente tiene problemas en el bolsillo para llegar a fin de mes.

“La gente tiene problemas de cargar la heladera, como decía alguien y ese tiene que ser motivo de una serie de medidas políticas económicas sobre la microeconomía que plantea el gobierno, que era su famoso plan de guerra que nunca nos presentó. La pregunta es si el crecimiento económico es real, ¿por qué no se traduce en la microeconomía y en el bolsillo de las familias? Ese es el gran desafío de este gobierno”, cuestionó.