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21 de mayo de 2026 a la - 17:34

IPS logra millonario ahorro en medio de crisis por falta de medicamentos

Isaías Ricardo Fretes y Cecilia Rodríguez en reunión formal, vestidos profesionalmente, junto a otros en un ambiente de oficina.
Isaías Ricardo Fretes, Cecilia Rodríguez y otros discutieron la transparencia en la licitación de medicamentos en reunión formal.Gentileza

Entre el alivio financiero y el drama asistencial, el IPS debate su gestión. Tras reducir a la mitad el costo de soluciones hospitalarias, la previsional audita con científicos externos millonarias licitaciones de medicamentos en stock crítico. El desafío institucional radica en transformar estos logros administrativos en soluciones reales para las constantes denuncias de los asegurados, que reclaman soluciones urgentes a la falta de insumos y fármacos.

Por Nadia Cano

El Instituto de Previsión Social (IPS) a cargo de Isaías Fretes desde el pasado 22 de abril, tras la renuncia de Jorge Brítez como presidente del Consejo de Administración, atraviesa un periodo clave en su administración, marcado por un giro hacia la fiscalización de sus principales llamados a licitación.

Esta semana, la previsional exhibió con orgullo una importante victoria administrativa: un ahorro del 47% en la adquisición de insumos básicos como soluciones parenterales. Por el otro, la misma administración se ve obligada a recurrir a un auxilio técnico externo para desenredar y transparentar una colosal licitación de G. 375.000 millones destinada a medicamentos de alta complejidad que se encuentran en “stock crítico”.

IPS: desabastecimiento histórico

La decisión del presidente del IPS, Isaías Fretes, de convocar a un equipo de especialistas ajenos a la estructura interna para analizar la Licitación Pública Nacional (LPN) Nº 26/2026 es, al mismo tiempo, una admisión de debilidad y una estrategia de control de daños.

Isaías Ricardo Fretes en saco gris y camisa blanca, junto a dos hombres escuchando, en sala con bandera del IPS.
Isaías Ricardo Fretes presidente del Consejo de Administración del IPS.

El llamado no es menor: abarca 34 tipos de medicamentos biológicos, biotecnológicos e inmunosupresores clave para especialidades sensibles como oncología, hematología, reumatología y endocrinología.

La participación de figuras de la comunidad científica —como los cirujanos oncológicos Emigdio Idoyaga y Francisco Perrotta, junto al reumatólogo Ernesto Paredes y el oncólogo clínico José Cabrera— busca auditar desde el consumo promedio real hasta el crecimiento estimado de pacientes.

Detrás de las promesas oficiales de “fortalecer la confianza”, hay una realidad innegable: si los medicamentos contra el cáncer ya figuran en “stock crítico”, es porque la cadena de suministro falló mucho antes.

Santiago Peña en chaqueta oscura y gafas de sol, junto a Hercules Alliana en chaqueta verde, rodeados de audiencia en un ambiente nublado.
Santiago Peña y Pedro Alliana conversan con Isaías Fretes sobre durante la verificación de avances de las obras del Hospital General de Concepción.

En las salas de espera y farmacias de los servicios del IPS, la realidad se traduce en denuncias crónicas, amparos judiciales y la desesperación de pacientes oncológicos y crónicos que no pueden esperar a que la burocracia se ordene.

La contracara: millonario ahorro

Para demostrar que la eficiencia es posible, la administración del IPS exhibe los resultados de la licitación de soluciones parenterales (LPN Nº 149/24). El resultado económico es rotundo: de un presupuesto estimado de G. 32.125 millones, la institución logró adjudicar la compra total por G. 17.018 millones, logrando un ahorro neto que supera los G. 15.000 millones.

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La clave de esta reducción estuvo en la alta competencia del mercado para productos de consumo masivo en los hospitales. Un ejemplo claro fue el Cloruro de Sodio 0,9% (suero fisiológico), donde las ofertas de las farmacéuticas registraron rebajas de hasta un 48% respecto a lo que la previsional preveía pagar originalmente.