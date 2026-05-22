Peña promete salud de “primer nivel” ante reclamos históricos por falta de insumos y especialistas

Acompañado por la ministra de Salud, María Teresa Barán, y autoridades locales, Santiago Peña insistió en un discurso de descentralización y equidad. Afirmó que su gestión no descansará hasta lograr que los paraguayos tengan la misma calidad de atención sin importar si viven en la capital o en el interior del país.

“No podemos aceptar que un paraguayo muera por falta de atención médica rápida”, señaló el jefe de Estado.

Como una respuesta a los frecuentes reclamos por desabastecimiento que hacen los pacientes con cáncer y sus familiares, Peña defendió las acciones de su administración asegurando un incremento en los recursos destinados a estos pacientes.

“Estamos lejos todavía de sentirnos satisfechos, pero es bueno saber que hoy el INCAN, (Instituto Nacional del Cáncer), tiene el presupuesto más alto en la historia del Paraguay, tiene la mayor cantidad de medicamentos y estamos descentralizando”, indicó.

En esa misma línea, Santiago Peña destacó las obras que se ejecutan el Hospital Nacional de Itauguá (HNI) un centro de referencia del departamento Central que recibe a pacientes de distintos puntos del país que no tienen más opción que desplazarse cientos de kilómetros ante la carencia sanitaria en sus zonas.

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“Ya se empezó la construcción de lo que va a ser el nuevo Hospital Nacional de Itauguá, que no solamente va a ser el hospital más grande de Paraguay o el más moderno, sino que va a ser una referencia a nivel de toda Sudamérica”, reiteró el presidente.

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Que la salud no sea un privilegio, dijo Peña

Durante su discurso, Santiago Peña fijó como meta que la atención para los paraguayos en los centros públicos sea equivalente a la que reciben los sectores de mayores ingresos en el extranjero.

“Estamos trabajando para que lo que los paraguayos más adinerados van y consiguen en el Hospital Albert Einstein en São Paulo, en Brasil, que es uno de los mejores hospitales del mundo, también puedan tener acá en Paraguay, que ese no sea un privilegio solamente de los paraguayos adinerados”, expresó.

Inauguración de pabellón oncológico en Caazapá

Según datos oficiales, el pabellón Día Oncológico inaugurado este viernes en el Hospital Regional de Caazapá, fue construido por la Gobernación, a través del Consejo Regional de Salud.

Los equipamientos médicos, mobiliarios y equipos biomédicos oncológicos fueron adquiridos mediante una inversión total de G. 668.700.000 por parte de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).

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Entre los equipos incorporados se destacan:

Monitores multiparamétricos

Portasueros

Bombas de infusión volumétrica

Carro de paro

Desfibrilador automático

Laringoscopio

Electrocardiógrafos

Computadoras

Mobiliarios para consultorios

Si bien la habilitación de infraestructura en el departamento de Caazapá es una necesidad impostergable, la principal preocupación radica en la sostenibilidad del servicio en medio de recurrentes crisis por falta de fármacos oncológicos básicos, que obligan a los enfermos a recurrir a polladas o amparos judiciales para salvar sus vidas.

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