Principal sospechoso del crimen de María Fernanda podría quedar libre por falta de fecha de juicio oral

El asesinato de María Fernanda Benítez, ocurrido el 27 de mayo del año pasado, y cuyo cuerpo fue hallado enterrado y totalmente calcinado en un patio baldío el 31 del mismo mes en Coronel Oviedo, generó una profunda conmoción a nivel local y nacional.

El principal sospechoso, que al momento del crimen tenía 17 años, habría mantenido una relación casual con la víctima y, como consecuencia, ella habría quedado embarazada. Actualmente el acusado ya tiene 18 años, atendiendo que el pasado 6 de mayo alcanzó la mayoría de edad.

La Fiscalía presentó acusación formal contra el adolescente en noviembre del 2025 y posteriormente se desarrolló la audiencia preliminar. Sin embargo, ya transcurrieron casi seis meses desde aquella presentación sin que el Tribunal convoque Juicio Oral. El colegiado previsto para llevar adelante el juzgamiento está integrado por Andrea Riquelme, Luis Ovelar y Víctor Vera.

El fiscal de la causa, Fermín Segovia, advirtió que existen plazos procesales que deben cumplirse y que, tratándose de adolescentes, la legislación establece límites específicos para la prisión preventiva. Explicó que, una vez vencido ese periodo, la defensa puede solicitar medidas alternativas a la cárcel.

Comentó además que el acusado ya superó los seis meses de prisión preventiva en la causa principal relacionada con el crimen de María Fernanda, pero que posteriormente el Ministerio Público abrió otra investigación paralela por hechos similares relacionados con otra víctima y solicitó nuevamente una medida cautelar de otros seis meses, plazo que también está próximo a vencer.

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Según explicó el representante fiscal, el adolescente podría recuperar su libertad en los primeros días de junio si el tribunal no fija antes el inicio del juicio oral.

El fiscal aclaró igualmente que una eventual libertad del sospechoso no significará que quede desvinculado de la causa, sino que podría afrontar el proceso judicial bajo medidas cautelares menos gravosas.

“Estamos expectantes a que el tribunal defina ya una fecha para el juicio oral”, expresó Fermín Segovia, quien insistió en la necesidad de avanzar con el juzgamiento de un caso que conmocionó a todo el país.

Se aguarda que el tribunal integrado por Andrea Riquelme, Luis Ovelar y Víctor Vera establezca en los próximos días la fecha del juicio oral y público, que se desarrollaría a puertas cerradas debido a que el hecho involucra a una persona que era menor de edad al momento del crimen.