Suspenden por segunda vez inicio de juicio oral por el asesinato de María Fernanda Benítez

Esta es la segunda suspensión del proceso. El primer intento estaba previsto para el 27 de abril pasado, pero en aquella ocasión el juicio no pudo iniciar debido a la ausencia de la abogada Tatiana Duarte, defensora de Kiara Melgarejo Rolón, quien había presentado un reposo médico alegando problemas de salud.

Posteriormente, el juicio fue reprogramado para las 09:00 de este lunes 18 de mayo, pero nuevamente quedó suspendido tras la presentación de una recusación promovida por el abogado Idilio Acosta González, defensor de Franco Acosta Céspedes, quien habría tenido participación al proveer medicamentos para inducir el aborto de la víctima.

La recusación fue planteada contra el Tribunal de Sentencia integrado por Luis Ovelar, Andrea Riquelme y Víctor Vera, bajo el argumento de que el colegiado habría violado el debido proceso durante la primera convocatoria del juicio oral.

Según sostuvo la defensa Abg. Idilio Acosta, una vez que el tribunal se constituye en la sala de juicio oral y público, el proceso ya debe considerarse iniciado conforme a lo establecido en el Código Procesal Penal, situación que —afirma— no ocurrió durante la primera fecha fijada.

Ante esta situación, el fiscal Fermín Segovia manifestó que las defensas buscan “alargar el proceso judicial”, aunque aseguró que tarde o temprano el tribunal deberá emitir una sentencia definitiva o absolutoria sobre los acusados.

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El representante del Ministerio Público indicó además que la Fiscalía se encuentra tranquila respecto al avance de la causa y sostuvo que el proceso continuará pese a las chicanas planteadas.

Por su parte, el padre de la víctima, Leonardo Benítez, cuestionó duramente el desarrollo del caso y afirmó que “la justicia es un circo”, anunciando incluso que en la próxima convocatoria acudirá vestido de payaso para reflejar la situación que atraviesa el proceso judicial.

También lamentó que las defensas recurran constantemente a recursos legales para retrasar el inicio del juicio oral y público, y pidió que el padre del adolescente señalado como autor del crimen sea igualmente condenado, al considerar que habría ayudado a su hijo a asesinar a María Fernanda.

Finalmente, exigió la pena máxima para todos los involucrados en el caso.

Antecedentes del caso

El asesinato de María Fernanda Benítez, ocurrido el 27 de mayo del año pasado en Coronel Oviedo. Su cuerpo fue hallado el 31 del mismo mes, y generó una profunda conmoción a nivel nacional.

Las investigaciones permitieron identificar a varios implicados, entre ellos 5 adultos y un menor de 17 años de edad, considerado este último como el principal sospechoso del crimen.

Mientras los acusados mayores de edad aguardan el inicio del juicio oral, el proceso del adolescente continúa en otra instancia judicial, pendiente aún de definiciones para su juzgamiento.