Fiscal general saca de UDEA a cuestionada fiscal adjunta Soledad Machuca

El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, resolvió por Resolución FGE N° 1652 del 18 de mayo, reasignar a la fiscala adjunta Nancy Graciela Salomón Marín al frente de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) y Unidad Especializada de Lavado de Dinero, en reemplazo de María Soledad Machuca Vidal.

También, a través del mismo escrito, Rolón reasignó a la fiscal adjunta Soledad Machuca como responsable de la Unidad Penal de Transición de Asunción, Unidades Penales de Ejecución de todo el país, Unidades Especializadas de Hechos Punibles contra los Derechos Humanos, Intereses Difusos y de los Derechos de los Pueblos Indígenas.

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Igualmente, Machuca estará encargada de las Unidad Especializada de Delitos Ambientales (Asunción y Central), que estaban bajo la responsabilidad de la fiscala adjunta Nancy Salomón.

Estos cambios tendrán vigencia a partir del próximo 26 de mayo de este año.

En octubre de 2023 la fiscal adjunta Soledad Machuca fue acusada ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), por las diputadas del Partido Cruzada Nacional (CN), Leidy Paola Galeano y Patricia Alexandra Senna, bajo patrocinio del Abg. Federico Campos López Moreira; por supuestamente haber cajoneado la investigación sobre la autenticidad del título de abogado de Hernán Rivas Román, que se presentó el 11 de junio de 2020.

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Soledad Machuca casi fue “blanqueada” en 2025

La denuncia contra la fiscal adjunta Soledad Machuca estuvo a punto de ser archivada por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, en agosto de 2025. La intención de “blanqueo” se trabó a pedido del ministro de la Corte, Manuel Ramírez Candia, quien manifestó que el dictamen de la Dirección de Asuntos Legales del JEM, le “genera dudas”. Se recomendó archivar la denuncia contra la fiscala adjunta.

Específicamente en la sesión del 7 de agosto del 2025 Ramírez Candia solicitó al pleno del Jurado que se posponga el tratamiento del tema, con el argumento que el dictamen de la Dirección de Asuntos Legales le causaba dudas.

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La acusación de las diputadas por Cruzada Nacional en contra de Machuca es por supuesto mal desempeño de funciones, ya que la fiscal adjunta Anticorrupción tenía cajoneada, desde mediados de 2022, la denuncia contra Hernán Rivas. Las denunciantes afirmaron que hubo una omisión dolosa grave, obstrucción y frustración de la investigación penal, prevaricato grave y tráfico de influencias y otros.

Sin embargo, en vez de ser sancionada, el Jurado estuvo a punto de blanquear a la principal responsable de la impunidad de Rivas. Desde agosto del año pasado el caso de Machuca no volvió a ser estudiado por el JEM.

Atención tardía del caso Hernán Rivas en la Fiscalía

El 9 de junio de 2020 Hernán Rivas juró como representante de la Cámara de Diputados ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). Cabe señalar que lo hizo contando solo con el título de abogado pues su matrícula recién fue emitida por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el 7 de julio de 2021, tras jurar ante la ministra Gladys Bareiro de Módica (+)

Pero el 11 de junio de 2020 la Asociación de Abogados y Auxiliares de Justicia Penal (AAAJP), representada por el abogado Federico Campos López Moreira, había presentado denuncia penal contra el entonces diputado Hernán David Rivas Román, por la supuesta comisión de los delitos de producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos de contenido falso en calidad de autor.

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Dicha denuncia fue presentada ante la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, a cargo de la cual está la adjunta Soledad Machuca. El requerimiento no corrió y fue rechazado tras el análisis de admisibilidad en la Fiscalía, supuestamente por incumplimiento de los requisitos formales

El 4 de septiembre de 2020, el entonces presidente del JEM, Enrique Bacchetta, había remitido una nota al entonces titular de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana (ANR-HC), solicitando el cambio de Hernán David Rivas, en su cargo de representante de la Cámara Baja ante el Jurado, ante las dudas sobre su título de abogado.

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Además, el abogado José Casañas Levi (+), cuando fue director de Transparencia del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), inició una investigación sobre la situación del título de abogado de Rivas.

A consideración de Enrique Bacchetta, el Ministerio Público entonces encabezado por Sandra Quiñónez tuvo que haber iniciado una pesquisa de oficio. Sin embargo, luego de que Emiliano Rolón haya asumido el cargo al frente de la Fiscalía en marzo de 2023, tampoco inició acción alguna con relación a Hernán Rivas.

Es así que, otra denuncia se presentó en Fiscalía General del Estado, el 19 de octubre de 2023, por parte de la entonces fiscala Casse Giménez y bajo patrocinio de los abogados Martín Barba y Rodrigo Cuevas. El escrito estaba relacionado a las dudas sobre los títulos del senador Hernán Rivas y el diputado Orlando Arévalo.

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Luego de esta presentación, recién el 18 de enero de 2024 se inició formalmente una investigación penal contra Hernán Rivas y Orlando Arévalo. La causa contra el último luego fue desestimada. En el caso de Rivas, la imputación recién se admitió en julio de 2024, por lo que los tres rechazos anteriores, por no cumplir los requisitos, retrasaron el proceso.

Ello obligó a la fiscalía a pedir un sobreseimiento provisional, debido a que el juzgado de garantías siempre mantuvo el mismo plazo para presentar requerimiento conclusivo, el que se presentó en 2025.

Soledad Machuca: “monje negro” de la Fiscalía, según senadora

En el ámbito del Legislativo, en abril de este año la senadora Yolanda Paredes, del Partido Cruzada Nacional (CN), denunció supuestas maniobras dentro del Ministerio Público y el Poder Judicial que, según afirmó, terminan beneficiando al entonces senador Hernán David Rivas (ANR, HC), ya que el mismo había sido recientemente sobreseído en la causa por supuesto título falso.

La parlamentaria cuestionó a la fiscala adjunta Soledad Machuca, a quien calificó como una figura clave dentro del Ministerio Público. “Soledad Machuca es realmente el monje negro dentro de la Fiscalía General del Estado”, expresó Paredes.

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La senadora aseguró tener antecedentes personales con la fiscala: “cajoneó las denuncias que yo realicé en contra del aquel entonces Javier Zacarias Irún, cuando fue intendente municipal y su esposa Sandra MacLeod de Zacarias”.

También acusó A Machuca de operar sistemáticamente en casos que involucran a figuras políticas: “Soledad Machuca, dentro de la Fiscalía General del Estado, es la persona encargada de cajonear todos aquellos casos en donde se hayan envueltos autoridades políticas. Aquella que mueve realmente los resortes”, según remarcó Paredes.