Sepa por qué Fiscalía no investiga a Santiago Peña

Adrian “Billy” Vaesken (PLRA) manifestó que, durante la visita del fiscal General del Estado Emiliano Rolón ante la mesa directiva de la Cámara Baja, le pidió explicación del por qué a casi un año de la denuncia formal presentada por un grupo de parlamentarios sobre la sospecha de administración en provecho propio del presidente Santiago Peña no se haya abierto ninguna investigación.

“Le dijimos al fiscal General que no nos sentimos representados por el órgano extra poder, por que no cumple su rol de representar a la ciudadanía”, dijo el diputado Vaesken.

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Indicó que en octubre del año pasado presentaron una denuncia contra Santiago Peña bajo sospecha de administración en provecho propio debido a que desde el 2017 al 2023 tuvo un crecimiento patrimonial de 1.600%; sin embargo, ninguna investigación se ha hecho hasta la fecha.

No tiene peritos, dice Emiliano

El parlamentario manifestó que la respuesta que recibió del fiscal general demuestra por qué el país está sumido en la corrupción y nadando en la impunidad.

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“El fiscal nos responde que no investigan por que no cuentan con peritos y que está esperando que la Contraloría General de la República emita el dictamen correspondiente. Más que obvio que no es vinculante ese informe y que la prosecución penal lo ejerce la fiscalía”, dijo el diputado liberal.

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Agregó que Emiliano Rolón se quedó en el tiempo, en su era de magistrado y que no representa los intereses de la ciudadanía.

“Este señor es un inoperante. Se quedó en el tiempo en su molde de magistrado en donde los días son meses y los meses son años. Este fiscal general es un verdadero carruaje”, manifestó Vaesken.

Dijo que debido a la ineptitud del Ministerio Público, el país está sumido en la corrupción y nadando en la impunidad.

“Estamos en un país subdesarrollado, un país tercer mundista. Estamos sumidos dentro de la corrupción y nadamos dentro de la impunidad por que el Ministerio Público no reacciona”, puntualizó.